Депутаты всплыли на Сосьве со стрельбой

В минувший четверг на реке Сосьва в поселке Гари (на севере Свердловской области) огнестрельное ранение получил екатеринбуржец Сергей Титов. По предварительным данным, инцидент произошел на одной из двух лодок, в которой также находились депутат свердловского заксобрания Александр Коркин и представитель местного подразделения МЧС. Господин Коркин эту информацию опровергает. Свидетелем инцидента мог быть депутат Госдумы Игорь Торощин, якобы находившийся на соседнем судне. На данный момент проверяются версии о неосторожном обращении с оружием и несчастном случае.

Как рассказали источники “Ъ-Урал” в правоохранительных органах, 30-летний екатеринбуржец Сергей Титов в четверг, 5 сентября, получил огнестрельное ранение в голову и сейчас находится в местной больнице в тяжелом состоянии. По сведениям “Ъ-Урал”, пострадавший отдыхал на реке с компанией, которая плавала на двух лодках. Он находился в лодке с представителем местного подразделения МЧС и депутатом регионального заксобрания от ЛДПР Александром Коркиным. Источники утверждают, что в соседней лодке плыл депутат Госдумы от ЛДПР Игорь Торощин. В материалах проверки он пока не фигурирует, так как формально не находился на судне, где произошло ЧП.

Как только в правоохранительные органы поступил сигнал об огнестрельном ранении человека, на место выехала следственная бригада из сотрудников местного СКР, МВД и судмедэксперта. Сейчас эксперты определяют, как именно произошел роковой выстрел. «Отрабатываются две версии – неосторожное обращение с оружием (предположительно принадлежало сотруднику МЧС) и несчастный случай. На последней настаивают сами отдыхавшие. По их словам, пострадавший потянулся за ружьем, которое лежало в лодке и оно самопроизвольно выстрелило. Сейчас эта версия проверяется»,— пояснил собеседник “Ъ-Урал”, знакомый с ходом проверки.

В следственном управлении СКР по Свердловской области воздержались от комментариев инцидента. «У нас пока материалов по данному факту нет»,— пояснил старший помощник руководителя регионального следственного управления Александр Шульга. Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пообещал дать комментарий по ситуации позднее.

Депутат регионального заксобрания Александр Коркин пояснил “Ъ-Урал”, что он действительно был в Гарях, но с рабочим визитом и «ни на каких лодках не плавал». Получить комментарий у депутата Госдумы Игоря Торощина не удалось – его помощник Виктория Ожегова пояснила, что он находится на Урале, и пообещала дать информацию по поводу инцидента позже.

В администрации Гари получить телефоны не отвечали. В местном подразделении МЧС поселка Гари, сотрудник которого мог стать свидетелем рокового выстрела, от общения на тему инцидента воздержались. «Начальник (Алексей Александров – “Ъ-Урал”) находится на совещании в администрации. Больше общаться со СМИ никто не может»,— пояснили в ведомстве.

В местном истеблишменте корреспонденту “Ъ-Урал” пояснили, что инциденты с отдыхающими в поселке проходят регулярно. «Природа у нас хорошая, места замечательные. Отдыхающие из Екатеринбурга и Москвы часто приезжают на рыбалку и охоту»,— пояснил собеседник “Ъ-Урал”.

Игорь Лесовских, Анна Лапина