В Татарстане заведениям общепита не разрешили работать ночью

Роспотребнадзор пока не разрешил предприятиям общепита Татарстана работать в ночное время. Об этом на пресс-конференции заявила замглавы регионального управления ведомства Любовь Авдонина.

По ее словам, в преддверии весенних праздников Роспотребнадзор провел проверку заведений и выявил много нарушений. В частности, в проверенных предприятиях были заняты все места, соцдистанцию никто не соблюдал, а танцполы работали, несмотря на запрет. «Нарушения не позволяют нам сегодня снимать ограничения в части разрешения работы в ночное время», — отметила госпожа Авдонина.

Он добавила, что ведомство продолжит мониторить ситуацию в течение двух недель после 8 марта.

"Ъ-Казань"