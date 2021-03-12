МЧС в Ярославле экстренно предупредило о сильном ветре и метелях

Главное управление МЧС по Ярославской области 12 марта распространило экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий. В ведомстве предупредили, что по данным ярославского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 18 часов 12 марта в течение суток в Ярославле и области ожидаются метели и усиление южного ветра с порывами до 15-17 м/с. Местами прогнозируются осадки в виде снега. В МЧС предупреждают, что на дорогах может возникнуть гололедица и снежный накат.

В связи с ухудшением погоды спасатели просят жителей региона быть внимательными и осторожными. Из-за сильного ветра МЧС прогнозирует увеличение вероятности возникновения ЧС. В частности, возможны затруднения в работе всех видов транспорта на автомобильных дорогах, рост числа ДТП. Возможны повреждения и обрывы ЛЭП и линий связи.

Прогнозируются обрушения слабоукрепленных широкоформатных конструкций и ветхих крыш. Возможны нарушения в работе системы ЖКХ. Прогнозируется увеличение случаев травматизма среди населения.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что по прогнозам специалистов центра погоды «Фобос», в Ярославской области начиная с воскресенья, 14 марта, ожидается сильное потепление с установлением плюсовых температур воздуха. В связи с потеплением синоптики прогнозируют осадки преимущественно в виде дождя.

Антон Антонов