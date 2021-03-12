На Ярославскую область идет мощное потепление с сильными дождями

В Ярославской области ожидается сильное потепление. По данным центра погоды «Фобос», дневные плюсовые температуры в регионе установятся уже в воскресенье 14 марта. А с понедельника 15 марта в области плюсовые температуры прогнозируются и в ночное время.

Синоптики сообщают, что аномальные морозы в Центральной России и в Ярославской области в том числе, сменяются мощным потеплением из-за идущего из Европы атлантического вихря, который вытеснит антициклон. Метеорологи прогнозируют, что потепление будет сопровождаться обильными осадками, главным образом в виде дождей. Температура днем и ночью ожидается на уровне плюс 1-3 градуса. Также прогнозируются сильные туманы.

Антон Антонов