Посевные площади в Удмуртии увеличат на 10 тысяч гектаров

В 2021 году в Удмуртии на 10 тыс. га увеличат посевные площади. Об этом сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

«О расширении своего ярового клина заявили 11 районов, максимально – Селтинский (на 112,6% к уровню 2020 года), Вавожский (107,5%), Сарапульский (103,7%), Увинский (103,3%) и Малопургинский – 102,6%. Благодаря этому, в сезоне-2021 увеличатся посевы целого ряда выращиваемых в республике сельхозкультур»,— говорится в сообщении.

Так, на зерновые и зернобобовые разместятся на площади 345,9 тыс. га, что на 18,9 тыс. га больше, чем в 2020 году. Площади возделывания рапса расширятся на 4,6 тыс. га, льна-долгунца — на 330 га, картофеля — на 100 га. Общая площадь посевных составит 931,1 тыс. га.