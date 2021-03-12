У двух пенсионерок из Ижевска похитили 470 тысяч рублей под предлогом денежной реформы

84-летняя и 86-летняя пенсионерки из Ижевска обратились в полицию с заявлениями о краже денег под предлогом денежной реформы. У одной из них похитили 200 тыс. руб., у другой — 270 тыс. руб., сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 и ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

В обоих случая злоумышленники действовали по схожей схеме. Пенсионеркам звонили на домашний телефон и представлялись сотрудником службы социальной защиты, а затем сообщали, что в рамках денежной реформы им обменяют старые купюры на новые. Для этого у потерпевших просили пересчитать имеющиеся деньги, сообщить их номинал и год изготовления, после чего звонивший говорил, что к ним домой придут сотрудники «для проверки данных».

Затем к пенсионеркам приходила женщина, которая переписывала имеющиеся у пенсионерок деньги, после чего просила их убрать, запоминая при этом место. Далее гостья помогала пенсионеркам написать заявление для обмена купюр. В этот момент потерпевшим поступал звонок. Пока они разговаривали, женщина пользовалась моментом и похищала их сбережения.