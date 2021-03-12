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45% опрошенных петербуржцев мечтают о карьере чиновника

В Санкт-Петербурге почти половина опрошенных жителей города (45%) хотела бы стать чиновниками. 37% горожан, напротив, не хотят трудиться на госслужбе.

Среди жителей городов-миллионников карьера госслужащего больше всего привлекает жителей Краснодара. О том, что они хотели бы стать чиновниками заявили 45% респондентов, сообщает сервис SuperJob. Меньше всего работа в госструктурах интересует жителей Уфы, Новосибирска (по 32%) и Казани (26%). О госслужбе чаще всего мечтают логисты и пиарщики, реже всего — специалисты в сфере IT.

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