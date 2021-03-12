В ближайшие выходные в Удмуртии незначительно потеплеет

В ночь на 13 марта температура воздуха составит -15..-20°С, днем столбик термометра повысится до -5..-10°С. Во второй половине 14 марта температурный фон начнет повышаться, ночью он составит -13..-18°С, днем — -4..-9°С, сообщает пресс-служба гидрометцентра региона. Также в воскресенье пройдет небольшой снег.

В начале следующей недели осадки сохранятся. По ночам температура окажется в пределах -6..-11°С, днем — -1..-6°С. Кроме того, ожидается усиление ветра с порывами до 10-14 м/с и гололедица на дорогах. По предварительному прогнозу, в середине недели температура существенно не изменится.