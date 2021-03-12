На Дону замначальника отдела Роспотребнадзора осуждена условно за мошенничество с пенсией по инвалидности

Гуковский городской суд признал виновной в мошенничестве при получении выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ) заместителя начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области Людмилу Колесникову. Ей назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Суд установил, что Колесникова незаконно получила выплаты в размере более 982 тыс. руб., используя справку об инвалидности, которую Бюро №30 ФКУ «ГБЭ МСЭ по Ростовской области» выдало в обход установленных правил.

Наталья Шинкарева