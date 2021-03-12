В Парголово построят жилой комплекс для очередников за 2 млрд рублей

В Петербурге объявлен конкурс на строительство жилого комплекса на территории поселка Парголово. Он будет построен в рамках программы «Молодежи – доступное жилье». Работы оцениваются в 2,2 млрд рублей. Заказчиком выступает АО «Санкт-Петербургский центр доступного жилья».

Как сообщается на сайте госзакупок, проект комплекса из пяти домов общей площадью 45 тыс. кв. м должен быть завершен до конца 2022 года. Подрядчику предстоит возвести комплекс, проложить инженерные сети и благоустроить территорию.