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ЦБ отозвал лицензию у банка «Современные стандарты бизнеса»

Банк России отозвал лицензию у столичного коммерческого банка «Современные стандарты бизнеса», сообщается на сайте регулятора. Кредитная организация занимала 352-е место в банковской системе России по величине активов.

Центробанк принял решение отозвать лицензию из-за того, что банк «Современные стандарты бизнеса» нарушал федеральные законы и нормативные акты регулятора. Также банк нарушал требования законодательства в части противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Центробанк отмечает, что деятельность кредитной организации была ориентирована на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

В банк назначена временная администрация. Банк «Современные стандарты бизнеса» является участником системы страхования вкладов. На сайте Агентства по страхованию вкладов сообщается, что выплаты вкладчикам начнутся не позднее 26 марта 2021 года.

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