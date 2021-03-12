В Сарапуле задержали организаторов нелегальных казино

Преступную группу из семи человек, причастных к организации и проведению азартных игр в двух заведениях, задержали в Сарапуле. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр, совершенные в составе группы лиц по предварительному сговору), сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В рамках расследования были изъяты компьютерная техника, игровое оборудование и более 130 тыс. руб. Организатора группы поместили под домашний арест, остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Отметим, что деятельность злоумышленников пресекли полицейские, следователи СУ СКР по Удмуртии и бойцы Росгвардии.