Власти Ростова представили эскиз магазина и фонтана на площади Ленина

Администрация Ростова опубликовала эскизный проект магазина и фонтанного комплекса, который планируется построить перед гостиницей «Амакс», по адресу пр-кт Ленина, 99г/19г. Эскиз опубликован на сайте администрации.

Как сказано в сообщении, магазин будет иметь витражное остекление. «Витражное остекление, применяемое в качестве материала облицовки фасада, подчеркивает объем и не препятствует видовому восприятию площади»,— отмечается в сообщении. Запланировано, что по главному фасаду здания со стороны пр-кта Ленина будет располагаться фонтан «Чаша» «из трех правильных форм».

Как стало известно ранее, в конце декабря новому собственнику участка в декабре было выдано разрешение на строительства магазина. Напомним, с 2016 года застройщик «Московская Строительная Компания» планировала построить на месте снесенного фонтана напротив гостиницы «Амакс» 22-этажный дом. Власти Ростова не утвердили план строительства объекта, и застройщик через суд потребовал признать отказ незаконным. Первая инстанция удовлетворила иск обязала администрацию Ростова вновь рассмотреть возможность строительства многоэтажки. В апелляции администрация смогла доказать свою правоту, и суд признал право горадминистрации не выдавать разрешение на строительство. В итоге суд оставил без изменения решение апелляционного суда, которое позволяет администрации Ростова-на-Дону не выдавать разрешение «Московской Строительной Компании» на строительство здания. В конце 2018 года Виталий Кушнарев, занимавший тогда должность главы администрации города, заявил о планах построить на участке фонтан.

Наталья Шинкарева