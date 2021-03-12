Пермское УФАС защитило «McDonald’s» от култаевской шаурмы

Пермское УФАС защитило компанию «McDonald’s» от недобросовестной конкуренции со стороны заведений по продаже шаурмы в селе Култаево и в Перми, выступив против использования ими товарного знака, схожего с символикой американской корпорации.

Как сообщает пресс-служба УФАС, в ведомство поступили заявления о недобросовестной конкуренции со стороны заведений общественного питания «Wаурма», расположенных в селе Култаево, Дзержинском и Мотовилихинском районах Перми, которые использовали в своих обозначениях товарный знак компании «McDonald’s». Речь идет о товарном знаке в виде изображения стилизованной заглавной буквы «М» с закругленными вершинами и пересекающего ее по нижней трети слова «McDonald’s», правообладателем которого является «McDonald’s Corporatoin». В России этот товарный знак имеет право использовать ЗАО «Москва — Макдоналдс», а в Прикамье — ООО «Региональная сеть предприятий питания» (ООО «СПП») на основании договора коммерческой концессии, заключенного между ООО «СПП» и ЗАО «Москва — Макдоналдс».

«Пермское УФАС России полагает, что ИП осуществляют деятельность на рынке организаций общественного питания с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности другого лица. Такие действия имеют признаки недобросовестной конкуренции, поскольку противоречат действующему законодательству, направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности и могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам — конкурентам, добросовестно осуществляющим деятельность на указанном товарном рынке»,— пояснила начальник отдела контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией Пермского УФАС России Мария Герасимова.

В отношении ИП, использующих товарный знак «McDonald’s», возбуждены дела по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Рассмотрение дел назначено на 7 апреля 2021 года.