Основатель Alibaba Джек Ма впервые за долгое время появился на публике

Основатель китайского интернет-гиганта Alibaba Group Джек Ма впервые почти за три месяца показался на публике, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). Он выступил на благотворительном мероприятии по видеосвязи. Акции компании на этом фоне выросли на 6%.

Джек Ма поучаствовал в онлайн-мероприятии «Инициатива сельских учителей» 20 января, подтвердили представители фонда бизнесмена. Он пообщался с учителями, которые получили благодарность от фонда. Также китайские СМИ сообщают, что Джек Ма посетил одну из начальных школ.

Миллиардер не появлялся на публике с 24 октября, отмечает WSJ. Это произошло после того, как Джек Ма раскритиковал финансовые регуляторы на крупнейшем бизнес-форуме в Шанхае. Он призвал к реформе системы финансового надзора, указав на то, что ее реорганизация позволит стимулировать экономический рост. Бизнес Джека Ма подвергается давлению со стороны регулирующих органов.

Подробнее о таинственном исчезновении бизнесмена — в материале “Ъ” «Alibaba и разбойники».