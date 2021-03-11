Суд признал банкротом основателя кондитерской фабрики «А. Коркунов»

Арбитражный суд Москвы признал банкротом экс-председателя совета директоров Анкор-банка (лишен лицензии в 2017 году) и его совладельца, бывшего кондитера Андрея Коркунова. Информация об этом есть в картотеке суда.

В марте 2020 года Агентство по страхованию вкладов (АСВ), конкурсный управляющий Анкор-банка, заявило о привлечении к субсидиарной ответственности Андрея Коркунова и других бенефициаров банка, в том числе Антона Астахова, сына бывшего детского омбудсмена Павла Астахова. Сумму ответственности АСВ определило в 5,9 млрд руб. 19 мая 2020 года АСВ обратилось в суд с требованием признать Андрея Коркунова банкротом.

Андрей Коркунов владел одноименной кондитерской фабрикой, которую в 2007 году продал американской Wm. Wrigley Jr. Company за $300 млн. В 2008 году он приобрел Татэкобанк, впоследствии переименованный в Анкор-банк сбережений.