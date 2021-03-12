В ВСУ рассказали о причинах возвращения в Донбасс и Крым уехавших украинцев

Приехавшие на Украину из Крыма и Донбасса люди возвращаются обратно из-за отсутствия рабочих мест, заявил генерал вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос. По его мнению, борьба Киева за разум и сердце собственного народа потерпела крах.

«Давайте вспомним, какое количество людей, которые сначала выехали с "оккупированных территорий", потом вернулись обратно. Почему это произошло? Потому что люди, побывавшие на Украине, не нашли рабочее место, не нашли возможности существовать на нашей территории и вернулись туда»,— сказал Сергей Кривонос в ходе круглого стола «Крым и Донбасс: пути возвращения»

Он добавил, что многие офицеры военно-морских сил уволились и поехали обратно в Крым, потому что на Украине им было негде жить. «Их тут никто не ждал, никто не поддерживал»,— сказал господин Кривонос.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба перечислил «три кита» политики, которая, по его мнению, поможет Киеву вернуть Крым. Это принятая стратегия по «деокупации», объединение усилий с партнерами и восстановление международного права.