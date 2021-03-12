Из свежей почты

Арсений Решетов, 14 лет, детский церебральный паралич, эпилепсия, требуется лечение. 163 498 руб.

Внимание! Цена лечения 197 498 руб. Телезрители ГТРК «Южный Урал» соберут 34 тыс. руб.

Арсений при родах получил травму шейного отдела позвоночника. Первые две недели жизни сына выхаживали в реанимации. Арсений заметно отставал в развитии, в год ему поставили диагноз ДЦП, а через пять лет начались приступы эпилепсии. Мы обратились в Институт медтехнологий (ИМТ, Москва). После первого же курса лечения приступы стали случаться реже, проходили легче. Оплатить лечение нам помог Русфонд. Сын стал подвижнее, уже ходит с поддержкой и все понимает, но не говорит. Лечение в ИМТ нужно продолжить, и я опять прошу вашей поддержки. Галина Решетова, Челябинская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Арсению требуется обследование, коррекция противосудорожной терапии, а также реабилитация, направленная на восполнение навыков и развитие речи».

Лера Белявская, 13 лет, острый миелобластный лейкоз, спасет трансплантация костного мозга, требуется подбор и активация неродственного донора, доставка трансплантата. 310 866 руб.

Внимание! Цена подбора донора, его активации и доставки трансплантата 610 866 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 300 тыс. руб.

Прошлой весной Лера заболела: поднялась температура, лекарства не помогали. Анализы крови выявили опухолевые клетки, у Леры диагностировали лейкоз, начали химиотерапию. Но после нескольких курсов случился рецидив. Теперь химия не поможет, Лере срочно нужна пересадка костного мозга. К счастью, потенциальные неродственные доноры есть в Национальном регистре доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Но государство не оплачивает их подбор и активацию, а также доставку трансплантата в клинику. Я бабушка и опекун Леры, нам с мужем оплатить все это не по силам, Пожалуйста, помогите! Марина Белокрылова, Алтайский край

Гематолог НМИЦ имени В. А. Алмазова Светлана Чернова (Санкт-Петербург): «У Леры тяжелое течение острого миелобластного лейкоза, по жизненным показаниям девочке требуется трансплантация костного мозга».

Вадим Артелин, 6 месяцев, врожденная двусторонняя косолапость, требуется лечение по методу Понсети. 126 840 руб.

Внимание! Цена лечения 154 840 руб. Телезрители ГТРК «Калининград» соберут 28 тыс. руб.

Стопы у сына с рождения были подвернуты внутрь. В два месяца мы начали лечиться в областной больнице. Сначала стопы выпрямляли гипсованием, потом рассекли сухожилие и снова гипсовали. Они стали ровнее, но до конца не выправились. Я узнала, что косолапость успешно лечат в одной ярославской клинике, и обратилась туда. Доктор сказал, что Вадиму поможет лечение по методу Понсети. Но оно платное, а у меня денег нет. Я сирота, отец Вадима, узнав о моей беременности, отказался от нас. Помогите мне! Мария Артелина, Калининградская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Илья Громов (Ярославль): «Мы проведем мальчику серию гипсований, а после того как выведем стопы в максимально правильное положение, выполним закрытую ахиллотомию и снова загипсуем. Для предотвращения рецидива ребенок должен будет до пяти лет носить ортопедическую обувь».

Денис Выборный, 7 месяцев, деформация черепа, требуется лечение шлемами-ортезами. 169 498 руб.

Внимание! Цена лечения 197 498 руб. Телезрители ГТРК «Смоленск» соберут 28 тыс. руб.

Денис родился в срок, врачи говорили, что он здоров. Но на второй день я заметила у него небольшую вмятину на затылке слева. Со временем деформация усилилась. На затылке образовался заметный скос, на лбу справа появилась выпуклость, и глаза стали разной формы — левый больше правого. Хирург сразу же обратила внимание на форму головы Дениса, сказала, что деформация уже значительная, и направила нас в Москву на консультацию. Оказалось, что исправить деформацию можно с помощью ортопедических шлемов, но их изготовление стоит дорого, у нас таких денег нет. Помогите нам! Ирина Выборная, Смоленская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Денису помогут краниальные ортезы (шлемы). На период лечения потребуется 2–3 шлема. В результате голова малыша примет анатомически правильную форму».

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