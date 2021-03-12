589 миллиардов рублей составил в феврале 2021 года дефицит федерального бюджета, сообщил вчера Минфин. Сколько это в процентах к ВВП, ведомство больше не раскрывает. По итогам двух месяцев года размер дефицита достиг 645 млрд руб. Февральские доходы бюджета равны 1,251 трлн руб., или 15% плана на год, расходы — 1,840 трлн руб., или тоже 15% от запланированного. Ожидается, что по итогам года дефицит составит 2,755 трлн руб., или 2,4% ВВП. Как и в прошлом году, в основном он будет закрыт внутренними заимствованиями, при этом из-за наличия бюджетных остатков их объем относительно плана будет сокращен. В 2020-м федеральный бюджет был исполнен с дефицитом в 4,1 трлн руб., или 3,8% ВВП.