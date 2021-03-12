2ГИС готовится к заселению

Картографический сервис 2ГИС добавил на карты новый слой с объявлениями о продаже и аренде жилья, где представлены данные ЦИАНа и «Домклик». Для последних разработка станет дополнительным каналом продаж. Впрочем, участники рынка сомневаются, что решение окажется хоть кому-нибудь полезным.

2ГИС добавил на карту слой с объявлениями о продаже и аренде недвижимости, договорившись о партнерстве с сервисами «Домклик», ЦИАН и подконтрольным последнему N1. Об этом “Ъ” рассказали в самой компании.

Менеджер продукта в 2ГИС Иван Шишкин пояснил, что провайдеры данных будут платить компании за переходы с карт. Стоимость услуги он не раскрыл.

«Цена зависит от многих факторов, в основном от конкурентной среды конкретного города и места игрока в выдаче»,— пояснил он. В Сбербанке (контролирует «Домклик») на запрос “Ъ” оперативно не ответили. Директор по маркетингу ЦИАНа Евгений Бондарев пояснил, что для сервиса 2ГИС — дополнительный канал привлечения аудитории. «У нас есть партнерство по аналогичной механике с НН.ru, на карте при отображении локации офиса компании показываются объекты по аренде или продаже, находящиеся рядом с ним»,— пояснил он.

Картографический сервис 2ГИС существует с 1999 года, его основатели Александр и Дмитрий Сысоевы. В прошлом году основным владельцем компании стал Сбербанк, консолидировав 72% долей компании, основатели и менеджмент сохранили за собой 25%. Еще 3% у «О2О Холдинга» (совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group). В самом 2ГИС месячную аудиторию сервиса оценивают в 50 млн человек, из которых 3,4 млн человек интересуются покупкой или арендой недвижимости. В сервисе рассчитывают, что пользовательские отзывы и фотографии домов и окружающей инфраструктуры позволят эффективнее делать выбор.

Иван Шишкин пояснил, что сам 2ГИС за счет партнерства с базами объявлений о недвижимости рассчитывает увеличить активность аудитории.

Директор по маркетингу и рекламе агентства недвижимости «Азбука жилья» Михаил Кузнецов считает, что для расширения пользовательских возможностей сервиса партнерство будет полезнее, чем для ЦИАНа и «Домклик», которые вряд ли смогут получить дополнительную аудиторию. «Человек, который хочет купить или арендовать квартиру, в первую очередь идет на профильные площадки»,— поясняет он.

Хотя управляющий партнер «Метриума» Мария Литинецкая считает, что решение в целом облегчит работу риэлторов, которые традиционно работают и с ЦИАНом, и с «Домклик». «Теперь у брокеров теоретически отпала необходимость использовать оба сервиса»,— считает она. Недостатком 2ГИС эксперт называет неразвитую систему фильтров — «пользователи не могут отобрать квартиры по таким параметрам, как планировка, ремонт, вид из окна, высота потолков».

Председатель совета директоров компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова называет коллаборацию рекламным ходом. «При подборе недвижимости по всему рынку важны такие данные, как средняя стоимость в локации и по типу жилья, его динамика, конкурентное окружение, уникальное торговое предложение, всего этого на карте нет, и все равно придется переходить с нее на специализированный ресурс»,— рассуждает она. Эксперт добавляет, что опытные риэлторы для оценки локации и предложения пользуются b2b-инструментами.

Александра Мерцалова, Никита Щуренков