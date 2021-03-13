Места для ярких и богатых

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по регламенту ускорить рассмотрение законопроекта об увеличении числа кандидатов в федеральной части партийных списков на выборах в Госдуму с 10 до 20 человек. По мнению спикера, это добавит парламентским оппозиционным партиям устойчивости, а думской кампании в целом — эффективности. Источник “Ъ” в администрации президента говорит, что решения по этому вопросу пока нет. Как полагают политологи, такие поправки помогут оппозиции провести в парламент больше ярких политиков и спонсоров, что может оказаться выгодно и Кремлю.

С просьбой об ускорении рассмотрения законопроекта, внесенного группой депутатов от ЛДПР, ее лидер Владимир Жириновский обратился к Вячеславу Володину на пленарном заседании Думы 10 марта. Спикер просьбу поддержал и поручил комитету по контролю и регламенту ускорить работу над документом и провести консультации с фракциями. Сделать это нужно как можно быстрее, поскольку «правильно было бы, чтобы правила (выборов.— “Ъ”) были понятны заранее», пояснил он.

Напомним, решение о назначении выборов в Госдуму должно быть принято не ранее чем за 110 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Этим днем, согласно закону о выборах, станет 19 сентября 2021 года, то есть соответствующий указ президент должен подписать в первой половине июня.

Ранее РБК сообщал, что в Кремле обсуждается возможность увеличения федеральной части партсписков до 15 человек в качестве «жеста доброй воли по отношению к думской оппозиции». Источник “Ъ” в администрации президента говорит, что решение по этому вопросу пока не принято. Теоретически для реализации этой идеи достаточно принять законопроект ЛДПР в первом чтении, а ко второму чтению поправить «20» на «15». Член комитета Госдумы по контролю и регламенту Дмитрий Ламейкин («Единая Россия») сообщил “Ъ”, что теоретически комитет может рассмотреть законопроект на ближайшем заседании в среду, 17 марта, однако о точных планах пока неизвестно.

Законопроект ЛДПР был внесен в Думу в мае 2019 года. Правительство дало на него отрицательный отзыв, указав, что принятие поправок приведет к уменьшению количества депутатских мандатов, распределяемых между региональными группами (члены федеральной части списка получают мандаты в первую очередь), а такой подход не учитывает федеративное устройство РФ и приведет к ослаблению регионального представительства в Думе. Конституционный комитет Совета федерации тоже дал отрицательный отзыв, поскольку в пояснительной записке к проекту «не приводится достаточного обоснования необходимости внесения предлагаемых изменений».

Тем не менее, как считает соавтор документа Алексей Диденко, тот факт, что комитет до сих не отклонил проект, говорит о его шансах на принятие. «Видимо, все это время шли дискуссии по этому вопросу»,— сказал он “Ъ”. Пользу от увеличения федеральной части списка депутат объясняет тем, что партия «заинтересована в том, чтобы по итогам выборов не было лотереи, а то потом некоторые прошедшие в Думу депутаты могут вести себя деструктивно». Так как времени для изменения закона о выборах осталось немного, принять проект в первом чтении нужно уже на следующей неделе, полагает господин Диденко. Глава комитета по регламенту Ольга Савастьянова не ответила на вопрос “Ъ” о сроках рассмотрения инициативы.

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев сообщил «РИА Новости», что единороссы готовы рассмотреть такую инициативу, если она важна для оппозиционных партий. А Вячеслав Володин в беседе с журналистами назвал выгодоприобретателей поправок: это, в частности, «Справедливая Россия» ввиду ее сложного устройства (недавно она объединилась с непарламентскими партиями «За правду» и «Патриоты России») и ЛДПР как партия «лидерского типа». Для КПРФ, по мнению спикера, расширение будет менее актуально, поскольку эта партия шире представлена в регионах, а вот для «Единой России» эта инициатива «менее всего что-то значит». Но в целом предложение «укладывается в тренд на усиление большой четверки», считает господин Володин: «Эта модель добавляет парламентским партиям устойчивости, избирательная кампания может получиться более эффективной».

Коммунисты готовы поддержать законопроект ЛДПР. Зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин в беседе с “Ъ” назвал предложение «хорошим» и сообщил, что фракция его поддержит. «Партия сама уже определит число кандидатов в своей федеральной части, для нас это возможность представить нашу команду, это известные люди, а граждане будут голосовать за тех, кто олицетворяет партию»,— пояснил он.

В «Справедливой России» к инициативе отнеслись без интереса, поскольку в партии уже решили, что в федеральной части списка будут лишь три кандидата — лидеры объединившихся партий Сергей Миронов, Захар Прилепин и Геннадий Семигин. «Но окончательное решение примет в июне съезд»,— уточнил заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов.

Политолог Александр Пожалов отмечает, что количество кандидатов в федеральной верхушке влияет не столько на стратегию кампании и агитационную модель, сколько на отношения руководства партии со спонсорами и внутрипартийной бюрократией, ведь федеральная часть — это гарантированные мандаты для партии, преодолевшей пятипроцентный барьер. Увеличение числа «гарантированных» мандатов выгодно и Кремлю, который «на каждых выборах в Госдуму проводит в парламент нужных себе депутатов по спискам дружественных оппозиционных партий — прежде всего СР и ЛДПР», считает эксперт. А более всего, по его мнению, эта норма важна для ЛДПР. «Там всегда стараются формировать список таким образом, чтобы гарантировать прохождение в Госдуму важных для партии фигур. В прошлый раз для этого не хватало федеральной десятки, поэтому в отдельных регионах ЛДПР делала непропорционально большие региональные группы, чтобы гарантировать мандат их лидерам»,— напоминает господин Пожалов (распределение мандатов между группами зависит от абсолютного количества полученных ими голосов, поэтому размер группы играет определяющее значение). Вполне возможно, что увеличенную квоту целиком заполнит и КПРФ, добавляет эксперт: «У коммунистов, с одной стороны, много "заслуженных" депутатов, с другой — появился ряд новых ярких и электорально успешных фигур, которые могли бы быть повышены до федеральной части и символизировать осовременивание и обновление КПРФ. Ну и, кроме того, внутренние конфликты в КПРФ вызывала практика, когда региональные группы возглавляли чужие для них спонсоры — их партия тоже сможет перевести в хвост федеральной части списка».

Увеличение федеральной части списка позволяет парламентским партиям поставить на гарантированно проходные места наиболее ярких политиков, специалистов и тех, кто решает вопросы фандрайзинга, согласен глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Но для «Единой России», по его мнению, здесь «прямой выгоды нет», тем более что в этой партии к заполнению верхней части списка всегда подходили исходя из политической логики. Однако учитывая, что сейчас выборы, время коалиционных соглашений, с высокой степенью вероятности эта инициатива будет принята, предполагает эксперт.

Ксения Веретенникова, Мария Макутина