Регионы оценили по средней школе

Рособрнадзор представил региональный рейтинг качества общего образования в РФ. Согласно подсчетам ведомства, качественнее всего школьников обучают в Санкт-Петербурге и Москве. В отстающих — Ингушетия, Чечня и Дагестан. В Рособрнадзоре надеются, что рейтинг поможет властям субъектов федерации провести работу над ошибками. Эксперты в беседе с “Ъ” выразили опасение, что он, напротив, создаст «административное напряжение и погоню за показателями».

Рособрнадзор совместно с Федеральным институтом оценки качества образования (ФИОКО) подготовил первый рейтинг регионов РФ по качеству школьного образования. Лидируют в списке Санкт-Петербург (92,1 из 100 возможных баллов), Москва (92,0), Ленинградская (77,1), Калининградская (76,5) и Ярославская (76,2) области. Наиболее низкие показатели у Ингушетии (7,8), Дагестана (10,6), Чечни (13,7), Карачаево-Черкесии (13,7) и Кабардино-Балкарии (15,5).

Регионы оценивали по 12 критериям, разделенным на три группы:

результаты обучения школьников (уровень подготовки, образовательное равенство, функциональная грамотность);

практико-ориентированность школьного образования (использование лабораторного оборудования, компьютеров, число поступивших в организации СПО и вузы региона);

управление системой школьного образования (объективность оценочных процедур, эффективность механизмов управления качеством образования, эффективность организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ-2019 и аналитика и интерпретация результатов ГИА).

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев подчеркнул, что по ряду показателей, например по числу поступивших в вузы выпускников и по фактическому использованию лабораторного оборудования и компьютеров, система школьного образования оценивается впервые. Директор ФИОКО Сергей Степанченко пояснил, что доступность лабораторного оборудования рассчитывали исходя из количества старшеклассников, которые сдают выпускные экзамены, предполагающие его использование. «Если в школе их этому не учили, они, соответственно, не выберут такой экзамен»,— уточнил господин Степанченко.

По словам Анзора Музаева, Рособрнадзор с 2014 года пытался выстроить модель оценки качества образования, однако данных «катастрофически не хватало». В частности, необъективным главе надзорного ведомства представляется сравнение регионов по среднему баллу ЕГЭ, хотя он и уточнил, что сделать это «тоже чесались руки». «Если в девятых классах экзамены сдают свыше 1,2 млн учеников, то ЕГЭ — 610–615 тыс. То есть это оценка ребят, которые решили поступить в вузы, а не оценка субъекта в целом»,— сказал Анзор Музаев. В результате ни ЕГЭ, ни всероссийские проверочные работы (ВПР), которые, по словам господина Музаева, учителя часто воспринимают как контроль собственной работы, а не знаний учеников, напрямую не влияют на положение в рейтинге. «Поэтому необходимости и смысла, как в прошлом году, рисовать высокие оценки у региональных органов образования нет. Сейчас многим придется встряхнуться и работать, так как эти направления искусственно не подтянешь»,— заявил Анзор Музаев.

Впрочем, господин Музаев добавил, что Рособрнадзор не хочет никого «наказывать и учить, цель рейтинга — организовать открытость для граждан России, чтобы они понимали, на каком уровне по качеству образования субъект находится, а также мотивировать на изменения чиновников».

По словам господина Музаева, ведомство уже ведет методическое сопровождение шести субъектов из «красной зоны».

Чиновники пообещали обновлять рейтинг минимум дважды в год — после ВПР весной и экзаменов летом. Кроме того, к концу 2021 года должен появиться аналогичный рейтинг муниципалитетов России, так как «каждому гражданину важно знать, какой уровень образования у него в районе». До уровня школ, уточнил господин Музаев, доходить пока не планируется.

Научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский заявил “Ъ”, что не приветствует такого рода региональные обобщения. «Сами посудите, означает ли этот рейтинг, что ребенок, живущий в Санкт-Петербурге, получает лучшее образование, чем ребенок, живущий в Архангельске, Новосибирске или Красноярске? Очевидно, нет, потому что качество образования зависит от того, какая школа, какой учитель»,— говорит он.

Господин Адамский выразил опасение, что последуют «административные действия, касающиеся региона в целом», а также предположил, что инициатива не приведет к улучшению качества образования.

По его мнению, напротив, могут возникнуть «административное напряжение и погоня за показателями».

По мнению сопредседателя профсоюза «Учитель» Всеволода Луховицкого, положение региона в списке напрямую связано с финансированием образования. «На самых низких местах оказались самые бедные. Это еще раз должно показать, что региональное финансирование образования в наших условиях приводит к реальному неравенству,— сказал господин Луховцкий.— Получается, права ребенка в Карачаево-Черкесии и ребенка в Питере совершенно разные».

Наталья Костарнова