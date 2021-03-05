Волонтерам и чемпионам откроют двери вузов

Чиновники разрабатывают различные механизмы поступления в вузы, которые в ближайшие пять-десять лет смогут стать альтернативой ЕГЭ. Один из таких вариантов предполагает, что начиная с четвертого класса спортивные успехи детей, участие в олимпиадах и волонтерская деятельность будут аккумулироваться в специальном портфолио — впоследствии достижения будут конвертированы в баллы, которые дадут возможность поступить в вуз, избежав сдачи госэкзамена. Такую возможность Рособрнадзор обсуждает с Минпросвещения, Минспорта, Минкультуры и Росмолодежью по поручению правительства. Полностью от сдачи ЕГЭ чиновники отказываться не планируют, впрочем, они не исключают, что в ближайшие годы его формат изменится.

«Мы на пороге того, что в ближайшие пять-десять лет сможем объективно оценивать не только знания того или иного предмета (в формате ЕГЭ.— “Ъ”), не только функциональную грамотность, но и занятия спортом и другие таланты»,— рассказал “Ъ” руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, сейчас такая возможность прорабатывается службой совместно с Минпросвещения, Минспорта, Минкультуры и Росмолодежью по поручению правительства.

Как заявил господин Музаев, предполагается, что успехи каждого школьника, начиная с четвертого класса, можно будет фиксировать в рамках его портфолио.

Речь идет о результатах участия в олимпиадах, ВПР, а также внеучебной деятельности: спортивных достижениях, волонтерстве. По планам чиновников это может стимулировать развитие олимпиадного движения в стране. «Сейчас бонусов участнику олимпиада в седьмом-восьмом классе не дает,— говорит глава Рособрнадзора.— А при таком подходе мы сможем с более раннего возраста начинать серьезные олимпиады. Они будут засчитываться, а не просто, как грамота, висеть на стене». Он уточнил, что «черные метки» — двойки и оценки за поведение — в портфолио вноситься не будут.

Предполагается, что в будущем эти достижения будут конвертироваться в баллы, которые дадут возможность для поступления. Господин Музаев не исключает, что таким образом выпускники смогут не сдавать ЕГЭ, накопив достаточно баллов.

Впрочем, полностью от ЕГЭ отказаться не получится, говорят в Рособрнадзоре.

«50% поступающих в вузы — выпускники из регионов, сельских школ,— говорит Анзор Музаев.— Иначе мы лишим таких выпускников равных прав и возможностей со сверстниками из больших городов. "Копилка" школьников из Москвы и Санкт-Петербурга будет более насыщенной: здесь много кружков, секций, школ олимпийского резерва, хорошо поставлена волонтерская работа. Всего этого нет в сельской местности, поэтому большая часть населения будет как раз за то, чтобы ЕГЭ в нынешнем формате сохранить». При этом глава Рособрнадзора уверен, что госэкзамен будет трансформироваться и «принимать другие формы» с учетом цифровизации. По его словам, 2020 год продемонстрировал, что не всем выпускникам нужен ЕГЭ для поступления: «Около 70 тыс. человек не пошли его сдавать, хотя они заявились. В этом году, думаю, цифры будут аналогичные».

Инициатива не касается выпускников, которые простятся со школой в ближайшие пару лет: «Портфолио должно долго вестись, в нем будет большой массив, благодаря которому мы сможем отслеживать прогресс». На первом этапе ведомства сформируют федеральный перечень из культурных, спортивных, волонтерских центров, «которые заслуживают доверия». «Все достижения и оценки в портфолио будут выставляться через определенные, верифицированные организации, чтобы у граждан не было сомнений, что какую-то очередную контрольную школьники списали,— говорит руководитель Рособрнадзора.— В регионах уже есть центры оценки качества образования. Никто не мешает нам развить механизм на базе этой сети — чтобы в течение года ребята могли туда приходить и решать разные задания».

«Мне это кажется не очень хорошей идеей: ребенок уже с четвертого класса будет думать исключительно о своей карьере, поступлении, а не радоваться жизни и учебе,— говорит сопредседатель профсоюза "Учитель" Всеволод Луховицкий.— Это продолжение нашей образовательной политики, которая направлена на воспитание сильной конкурентно-способной личности».





Доцент кафедры политических и общественных коммуникаций РАНХиГС Николай Кульбака видит в инициативе увеличение числа каналов для реализации навыков школьников и уход от обязательного упора исключительно на ЕГЭ: «Это попытка пойти по пути США, где есть спортивные стипендии, но в наших условиях это приведет к тому, что уровень знаний абитуриентов может снизиться. Если с подделками и списыванием на ЕГЭ удалось справиться, то тут может быть много вариантов для подделок. Увеличится число центров, где можно искажать информацию о знаниях и достижениях школьников».

Анна Васильева