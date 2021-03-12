В агроуниверситете скосили премии

Сегодня Ленинский райсуд Воронежа должен избрать меру пресечения врио ректора Воронежского государственного агроуниверситета (ВГАУ) имени Петра I Алексею Попову. Ему вменяют присвоение 880 тыс. руб.: их сотрудники вуза якобы получили в марте в виде премий и вернули руководителю. Господин Попов возглавлял вуз лишь полгода: ранее он работал в областном департаменте аграрной политики, коммерческих структурах и Воронежском госуниверситете. Врио ректора сознался в организации схемы с премиями, что, по мнению адвокатского сообщества, повышает его шансы на условный срок. В правительстве региона, где ранее работал ректор, считают его грамотным руководителем; в вузовском сообществе говорят о конфликте в руководстве университета.

О задержании Алексея Попова вчера сообщили в областном управлении СКР и источники “Ъ-Черноземье” в правоохранительных органах. Силовики пришли к нему на работу 10 марта. В кабинете господина Попова провели обыск, а самого подозреваемого доставили в изолятор временного содержания.

По материалам областного УФСБ региональное управление СКР возбудило в отношении господина Попова уголовное дело о покушении на присвоение средств с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, в марте 2021 года врио ректора организовал преступную схему, при которой подчиненные передавали ему деньги, начисленные в виде премий. Всего он якобы получил 880 тыс. руб. — большую часть завышенных премий. Господин Попов был задержан при передаче наличных.

По словам собеседников “Ъ-Черноземье”, врио ректора в беседе с силовиками «сознался» в получении денег. В Ленинский райсуд Воронежа материалы следствия вчера вечером еще не поступили; избрать меру пресечения руководителю вуза должны сегодня.

Мобильный телефон господина Попова был выключен.

Алексей Попов возглавил ведущий аграрный вуз Черноземья приказом Минсельхоза от 25 августа. Сам он выпускник ВГАУ (2002 год), в 2007-м защитил кандидатскую диссертацию на тему госуправления АПК региона. Но большая часть его карьеры связана с экономическим факультетом ВГУ и работой в коммерческих структурах: он совмещал эту деятельность с 2009 по 2016 год, будучи доцентом кафедры экономики и управления организациями и руководя производственной практикой факультета. С 2017 года господин Попов работал в областном департаменте аграрной политики — сначала советником в двух отделах, затем начальником отдела переработки, а с мая по август 2020-го — первым заместителем руководителя департамента. На своих последних должностях он курировал, в частности, экспорт продукции АПК.

Источник “Ъ-Черноземье” в вузовском сообществе Воронежа говорит, что Алексей Попов за полгода работы не смог выстроить доверительные отношения с коллективом вуза: ему якобы не удалось погасить несколько конфликтов, «которые могли добавить материалов силовикам». «После назначения в августе Попов отправил в отставку всех проректоров, которые работали с его предшественником Николаем Бухтояровым. Это была опытная команда, хорошо разбиравшаяся в проблемах вуза, кадровые изменения неприятно удивили многих. Новых людей на эти должности он выбирал из тех, кому мог доверять лично», — говорит собеседник “Ъ-Черноземье”. Сейчас все замы ректора работают в статусе врио.

Со стороны властей претензий к господину Попову в последние годы не было, рассказал “Ъ-Черноземье” собеседник в правительстве региона:

В департаменте никогда не было к нему вопросов. А на посту врио ректора он смог выстроить хорошую работу и с правительством, и с бизнесом».

Известный воронежский адвокат Николай Алимкин отмечает, что обстоятельства дела — в частности, признание вины, относительно небольшой ущерб — и первое привлечение к уголовной ответственности позволяют господину Попову рассчитывать на условный срок. «Наиболее вероятной мерой пресечения будет домашний арест на первые два месяца с возможным смягчением в дальнейшем», — полагает Николай Алимкин.

Это не первая претензия силовиков к сотрудникам ВГАУ. В феврале прокуратура передала в суд уголовное дело заведующего кафедрой агроуниверситета, который, по версии следствия, получил от студентов более 500 тыс. руб. за написание дипломов и обеспечение их успешной защиты, а также за подготовку отчетов по преддипломной практике и проставление оценок на экзаменах. Но наибольший резонанс в связи с ВГАУ в последнее время вызывали не уголовные дела, а застройка бывших опытных сельскохозяйственных территорий университета на севере Воронежа: в условиях дефицита привлекательных участков для строительства за них боролись крупнейшие девелоперы.

Уголовную составляющую в махинациях руководства вузов с премиями силовики ранее находили в Воронежском техническом госуниверситете. Его бывшего ректора Сергея Колодяжного подозревают в получении взяток за «общее покровительство по службе» и мошенничестве при «возврате» сотрудниками премий.

Олег Мухин, Сергей Толмачев, Сергей Калашников