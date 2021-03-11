Смертник не дожил до самоподрыва

В Дагестане после спецоперации, в ходе которой был ликвидирован готовившийся к совершению теракта боевик, возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса. По данным источника “Ъ” в силовых структурах, у несостоявшегося смертника за плечами была насыщенная «боевая» биография и длительный срок в колонии за покушения на силовиков и участие в терактах.

Как сообщал “Ъ”, спецоперация в Махачкале началась около десяти утра — в частном доме на улице Батырая был заблокирован местный житель, вооруженный огнестрельным оружием. На предложение сдаться и сложить оружие он открыл по силовикам огонь из автомата.

Спецназовцам удалось ликвидировать боевика и обойтись без пострадавших в своих рядах. На месте происшествия были обнаружены автомат, большое количество боеприпасов к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство в виде «пояса смертника».

После завершения спецоперации в республиканском управлении Следственного комитета России было возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот оружия) и ч. 1 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывных устройств).

Как рассказал “Ъ” источник в силовых структурах, за плечами у 56-летнего нейтрализованного боевика (его имя в интересах следствия пока не называется) был серьезный послужной список.

В конце 1990-х — начале нулевых годов он прошел боевую подготовку в лагерях боевиков в Панкисском ущелье в Грузии и на территории Чечни. В 2003–2005 годах был активным членом бандгруппы «Дженнет» (позднее — «Джамаат "Шариат"»), которую возглавлял Расул Макашарипов. На ее счету были десятки нападений на силовиков и подрывов взрывных устройств. Документально следствию удалось подтвердить его непосредственное участие в убийстве двух сотрудников МВД.

Однако в 2006 году 41-летний тогда ветеран бандподполья был задержан силовиками. Следствие предъявило ему обвинение по нескольким статьям УК РФ, в том числе по 222-й и 317-й, а также по ст. 205 (терроризм) и ст. 208 (участие в НВФ).

Отбывать 17-летний срок приговоренного отправили в колонию строгого режима на территории Республики Коми, однако и там, по данным силовиков, он остался на «лесной» волне, вербуя в ряды боевиков других заключенных.

Отбывать полный срок бывшему «макашариповцу» не пришлось. Недавно, рассказал источник “Ъ”, он был освобожден из колонии в связи с заболеванием.

Вернувшись домой, боевик стал активно готовиться к самоподрыву. Отсутствие налаженной когда-то структуры бандподполья, говорит источник “Ъ”, позволило силовикам довольно быстро узнать о планах террориста-одиночки. Едва начав подготовку к теракту, он сразу «спалился». Получив нужную информацию от оперативников, силовики решили сыграть на опережение и задержать злоумышленника. Однако тот предпочел не сдаваться живым.

Юлия Рыбина, Махачкала