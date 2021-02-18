Наталья Комарова попросила Владимира Путина снизить налоги на нефтедобычу

Губернатор ХМАО Наталья Комарова, а также глава Татарстана Рустам Минниханов, направили письмо президенту РФ Владимиру Путину с перечнем мер стимулирования добычи нерентабельных запасов нефти. Причиной стало повышение налоговой нагрузки на отрасль за счет отмены льгот для добычи сверхвязкой нефти и для выработанных месторождений, а также пересмотра параметров налога на дополнительный доход (НДД, взимается с выручки от продажи нефти за вычетом расходов). В результате реформы бюджет изымет из отрасли 650 млрд руб. в 2021–2025 годах.

Главы регионов в своем письме указали, что ежегодные инвестиции в разработку высоковыработанных месторождений в ХМАО составляют порядка 200 млрд руб., в Татарстане в проекты сверхвысоковязкой нефти уже вложено около 110 млрд руб. Губернаторы предлагают ввести специальные налоговые режимы для нерентабельных запасов, иначе через два-три года «темпы добычи нефти в традиционных провинциях значительно снизятся».

В письме также предлагается расширить периметр НДД, выделить выработанные месторождения в отдельную группу по НДД, предусмотрев возможность учитывать при его расчете затраты на развитие смежных бизнесов — нефтепереработки, нефтехимии и т. д. А с 2022 года выделить в отдельную группу и месторождения сверхвязкой и высоковязкой нефти с пониженным НДПИ. Снизить НДПИ предлагают и для трудноизвлекаемых запасов, просят уменьшить базовую ставку НДПИ для нерентабельных запасов на 10–15% и отменить для них введенный в 2017 году повышающий коэффициент.

Президент поручил рассмотреть эти предложения, а 18 февраля, по данным “Ъ”, их будут обсуждать на совещании у профильного вице-премьера Александра Новака.

Подробнее об этом — в материале «Трудноизвлекаемые льготы».