Прибыль ЛУКОЙЛа пошла на убыль По итогам 2020 года она упала в 42 раза

В условиях низких цен на нефть на фоне пандемии и ограничений добычи в рамках сделки ОПЕК+ выручка ЛУКОЙЛа по итогам 2020 года уменьшилась на 28%, до 5,6 трлн руб. Чистая прибыль нефтекомпании при этом упала в 42 раза, до 15 млрд руб. Тем не менее ЛУКОЙЛ по-прежнему располагает одним из самых низких уровней долговой нагрузки в российской нефтяной отрасли, а также положительным свободным денежным потоком на уровне 281 млрд руб.

Выручка ЛУКОЙЛа по итогам 2020 года снизилась на 28,1% относительно предыдущего года, до 5,6 трлн руб., следует из отчетности нефтекомпании по МСФО. EBITDA нефтекомпании уменьшилась на 44,4%, до 687 млрд руб., а чистая прибыль упала в 42 раза, до 15 млрд руб.

Снижение EBITDA в основном объясняется низкими ценами на нефть в 2020 году и действием сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти, в результате которой ЛУКОЙЛ сократил добычу в РФ в мае прошлого года на 310 тыс. баррелей в сутки по сравнению с первым кварталом 2020 года.

Производство сокращалось на наименее рентабельных активах, а также на проекте «Западная-Курна-2» в Ираке (в конце 2020 года отклонение от проектного уровня составило 90 тыс. б/с).

К концу 2020 года объем добычи нефти был поэтапно увеличен на 100 тыс. б/с от уровня мая. Добыча нефти ЛУКОЙЛа относительно 2019 года уменьшилась на 8,5%, до 80 млн тонн.

При этом ЛУКОЙЛ по-прежнему сохраняет долговую нагрузку на одном из самых низких уровней в российской нефтедобыче: чистый долг компания оценивает в 122 млрд руб. (его отношение к EBITDA меньше 1). А свободный денежный поток компании за 2020 год, являющийся базой для расчета дивидендов, составил 281 млрд руб. Это на 59,9% ниже, чем годом ранее: сокращение обусловлено снижением доходов и увеличением капзатрат в прошлом году. Капвложения компании увеличились на 10%, до 495 млрд руб.

Дмитрий Козлов