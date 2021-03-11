Дагестанскому депутату запросили строгий режим

15 лет колонии строгого режима запросило гособвинение для депутата Народного собрания Дагестана Раджаба Абдулатипова, брата бывшего главы республики Рамазана Абдулатипова. Депутат обвиняется в мошенничестве и получении крупных взяток. По данным следствия, за многомиллионные вознаграждения Раджаб Абдулатипов способствовал назначению Магомеда Махачева руководителем Главного бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану, а директора бывшего совхоза «60-летие Октября» Абдурагима Алискерова — главой администрации Докузпаринского района. Последний полностью признал вину в даче взятки депутату Абдулатипову и уже осужден на семь лет заключения.

Выступая в прениях в Бабушкинском суде Москвы, прокурор напомнил, что Раджаба Абдулатипова обвиняют в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и получении крупных взяток (ч. 5 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, парламентарий, имея связи в органах государственной власти и правоохранительных структурах, а также пользуясь своими родственными отношениями с экс-главой Дагестана, часто выступал решальщиком, лоббируя за вознаграждение назначения на должности местных чиновников.

В частности, именно с его подачи, по материалам дела, на должность руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану был назначен Магомед Махачев, а директор совхоза «60-летие Октября» Абдурагим Алискеров во второй раз возглавил родной Докузпаринский район. И тот и другой заплатили за свои назначения немалые суммы.

Так, Магомед Махачев, по данным следствия, передал депутату Абдулатипову 70 млн руб. Абдурагиму Алискерову для восстановления в должности главы района (он возглавлял его ранее — с 2007 по 2016 год) потребовалось 20 млн руб.

Эти деньги депутату были переданы через его родственника Асхабали Абдулатипова, являющегося племянником тогдашнего главы Дагестана.

Обо всех этих эпизодах взяточничества в 2018 году стало известно правоохранителям, и против Магомеда Махачева, Асхабали Абдулатипова и Абдурагима Алискерова завели уголовные дела о даче крупных взяток (ч. 5 ст. 291 УК РФ). При этом Магомеду Махачеву вменили еще и организацию преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), участники которого занимались выдачей за вознаграждение липовых справок об инвалидности. В настоящий момент Асхабали Абдулатипов и Абдурагим Алискеров уже осуждены Бабушкинским судом Москвы на шесть и семь лет соответственно с выплатой штрафов по 300 млн руб. каждый.

Продолжая выступление в прениях, прокурор отметил, что по всем этим делам взяткодатели признали вину, указав, что передавали деньги именно Раджабу Абдулатипову, который обещал им назначения. Но несмотря на эти показания, сам республиканский депутат вины так и не признал. Он утверждал, что стал жертвой оговора с целью дискредитации его брата — бывшего главы республики Рамазана Абдулатипова.

В итоге гособвинение запросило для народного избранника 15 лет колонии строгого режима с уплатой штрафа в 8 млн руб., а также запретом на занятие государственных должностей сроком на пять лет после освобождения.

Председательствующий назначил оглашение приговора на 22 марта.

Напомним, что Раджаб Абдулатипов был задержан в сентябре 2018 года по подозрению в участии в ОПС, занимавшемся незаконным оформлением инвалидности за деньги. По данным следствия, в результате необоснованного признания инвалидами 300 жителей республики из Пенсионного фонда России было похищено около 24 млн руб. Поэтому народного депутата обвинили еще и в особо крупном мошенничестве.

Но перед направлением дела в суд обвинение в участии в ОПС сняли «в связи с непричастностью обвиняемого к совершению преступления».

Зато была добавлена статья 290 УК РФ — получение крупных взяток. Материалы дела в отношении Раджаба Абдулатипова были направлены в Бабушкинский суд Москвы, где рассмотрение по существу началось 28 мая 2020 года. Однако с начала слушаний и до марта текущего года заседания по разным причинам откладывались 23 раза.

Раджаб Абдулатипов с 1997 по 2000 год был руководителем миграционной службы Дагестана, с 2002 по 2016 год — начальником УФМС России по Дагестану и начальником управления по делам миграции МВД по Дагестану. С сентября 2016 года стал председателем комитета по образованию, науке и культуре, делам молодежи, спорту и туризму Народного собрания Дагестана.

Алексей Соковнин