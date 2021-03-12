«Челябметрострой» высадили из подземки

«Челябметрострой» подал жалобу в УФАС на итоги аукциона по обслуживанию недостроенного челябинского метрополитена — компанию отстранили от участия из-за отсутствия необходимых документов. Контракт на 37,1 млн руб. получил екатеринбургский «Спецподземстрой», который, как указывает заявитель, не имеет необходимой лицензии. По мнению экспертов, решение аукционной комиссии обоснованно.



АО «Челябметрострой» обратилось в УФАС с требованиями аннулировать итоги аукциона от 26 февраля на обслуживание стройки метрополитена в Челябинске. Заявитель указывает на незаконное отстранение от конкурса и необоснованное предоставление преимущества ООО «Спецподземстрой», не соответствующего, как считают в челябинской компании, требованиям законодательства. В пресс-службе УФАС подтвердили получение жалобы.

АО «Челябметрострой» создано в 2000 году на базе дочернего ФГУП «Тоннельный отряд №45», который с 1992 года являлся подрядчиком на строительстве метрополитена в Челябинске. Запуск первой линии метрополитена планировался на 2000 год, однако строительство постоянно затягивалось из-за нехватки финансирования. Сейчас работы ведутся только в режиме поддержания уже построенных объектов. До 2020 года метро обслуживал «Челябметрострой», но с 2020 года тендер два раза подряд выигрывал «Спецподземстрой». У последнего есть опыт строительства метрополитена в Екатеринбурге, в частности, подземного тоннеля, железобетонных конструкций вестибюля станции «Геологическая» и подземных переходов.

Заказчиком аукциона выступило управление муниципальных закупок администрации Челябинска. Начальная цена составляла 49,7 млн руб. Предложение о цене контракта у «Челябметростроя» составило 36,9 млн руб., что меньше, чем у его конкурентов. Итоги аукциона были подведены 1 марта: на финальном этапе комиссия оценивала соответствие конкурсным требованиям вторых частей заявок и решила, что из двух компаний только у «Спецподземстроя» они отвечают заявленным условиям.

По словам юриста юридической компании Intellect Андрея Тронина, представляющего интересы «Челябметростроя», аукционная комиссия в своем решении не учла документы о выполнении компанией аналогичных работ. «Комиссия заказчика говорит, что “Челябметрострой” в составе документов не представил копии разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства. При этом были представлены документы, которые подтверждают выполнение аналогичных работ, связанных со строительством первого пускового участка челябинского метрополитена. И эти работы не закончены, ведутся по сей день, поэтому акта о завершении априори быть не может. Более того, соглашения подписаны этим же заказчиком, который прекрасно осведомлен о текущей ситуации»,— отмечает Андрей Тронин.

По словам представителей «Челябметростроя», их конкурент с 13 июля 2020 года работает без лицензии на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, что недопустимо.

Главный инженер «Спецподземстроя» Дмитрий Романов отметил, что документы на получение данной лицензии в процессе оформления. «Документы на получение лицензии на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химических опасных производственных объектов I, II и III классов опасности сданы еще в прошлом году, после внесения изменений в государственный реестр опасных производственных объектов»,— рассказал Дмитрий Романов.

«Метро, и особенно станция «Торговый центр», которая находится под рекой Миасс, является производственным объектом первого класса опасности. Поэтому организация, которая эксплуатирует такое производство, согласно Федеральному закону №99 еще до начала работ обязана иметь такую лицензию»,— комментирует главный инженер «Челябметростроя» Олег Туманов.

Кроме того, как отмечает генеральный директор АО «Челябметрострой» Валерий Мочалкин, в составе аукционной документации указано оборудование, которое является собственностью компании, а не заказчика. «Если другая компания заходит в челябинское метро, то она должна демонтировать прежнее оборудование, потому что оно принадлежит АО «Челябметрострой» на основе договоров купли-продажи, заказчику оно принадлежать не может, так как он оплачивал только монтаж этого оборудования. После завершения строительных работ заказчик должен будет оплатить его демонтаж и приведение территории в порядок»,— поясняет господин Мочалкин.

По словам юриста коллегии адвокатов «Филатов и партнеры» Станислава Короткова, решение аукционной комиссии по отстранению «Челябметростроя» от участия в конкурсе обоснованно. «Заявка АО “Челябметрострой” не должна быть признана соответствующей установленным требованиям, поскольку компания не предоставила копии разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию. Соответственно, комиссия правомерно приняла решение о заключении контракта с ООО “Спецподземстрой”»,— подчеркивает Станислав Коротков.

Михаил Бычков