«Северсталь» закатывает трубы

Попытки российских трубных компаний диверсифицировать производство в сторону труб нефтегазового сортамента (OCTG) сталкиваются с проблемами из-за более медленного, чем ожидалось, развития этого рынка. Так, «Cеверсталь» объявила о приостановке совместного проекта с Tenaris по созданию завода сварных труб за $240 млн, поскольку он не отвечает ожиданиям компании по рентабельности. Оживить рынок может активизация бурения по мере выхода России из-за сделки ОПЕК+ по ограничению добычи.

«Cеверсталь» приостановила совместный проект с американской Tenaris по строительству завода по выпуску труб OCTG в ХМАО, сообщил журналистам во время дня инвестора компании гендиректор Александр Шевелев. «Мы завершили первый этап, который был связан с получением разрешения на строительство, земляными, подготовительными работами. Мы готовы принципиально продолжать этот проект, но в связи с ситуацией на рынках — мы видим, что спрос на трубы снижается, цены существенно упали,— мы приняли решение приостановить реализацию этого проекта»,— заявил он.

По словам господина Шевелева, внутренняя норма доходности проектов, которые реализует «Cеверсталь», должна быть не менее 25%, а у проекта с Tenaris она сейчас составляет только 15%.

Стороны договорились построить завод в 2019 году. Доля «Cеверстали» должна составить 51%, Tenaris — 49%. Инвестиции в предприятие, мощность которого составит 300 тыс. тонн продукции в год, оцениваются в $240 млн. Предполагалось, что завод будет построен за два года.

«Мы сегодня обсуждаем вместе и с партнерами, и с потенциальными клиентами возможности и варианты по улучшению экономической привлекательности для нас. Мы рассчитываем, что это решение окончательное мы примем в ближайшие месяцы, точно до конца 2021 года»,— добавил Александр Шевелев.

Крупнейшие российские трубные компании исторически были ориентированы на выпуск труб большого диаметра (ТБД), но после завершения больших строек «Газпрома» и «Транснефти» заказ резко упал. Теперь трубники пытаются найти себя в сегменте OCTG, где ожидался существенный рост потребления в связи с увеличением объемов бурения в РФ и средней длины скважин — это вызвано попытками нефтяных компаний поддержать добычу на старых месторождениях. Так, ОМК в 2022 году намерена запустить новые мощности по выпуску бесшовных труб на 500 тыс. тонн, а Загорский трубный завод — на 450–550 тыс. тонн в 2023 году.

Однако пандемия, падение цен на нефть и сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти жестоко ударили по рынку OCTG — нефтекомпании резко сократили объем бурения.

Хотя сейчас цены на нефть восстановились, объем бурения пока существенно не растет, поскольку добыча все еще ограничена параметрами сделки ОПЕК+.

По оценке Фонда развития трубной промышленности, потребление труб OCTG в 2020 году снизилось на 5,9%, до 2,2 млн тонн. В этом году потребление может увеличиться лишь незначительно, до 2,27 млн тонн, что заставляет трубников пересматривать планы. В частности, объявленное 9 марта слияние ТМК и ЧТПЗ, которое образует крупнейшего игрока с долей рынка бесшовных труб в 67%, позволит объединенной компании оптимизировать загрузку мощностей.

Максим Худалов из АКРА говорит, что с выводами «Северстали» можно согласиться, так как текущая ситуация для трубников очень непростая. «Цены на сырье растут, при этом переложить этот рост на плечи нефтяников возможности нет, поскольку они традиционно выступают за очень жесткий контроль цен, пользуясь своей позицией крупных потребителей. Для "Северстали" проблема не так ярко выражена, так как компания контролирует поставки сырья»,— говорит он. По мнению аналитика, в трубной отрасли рентабельности в 15% недостаточно для реализации крупных проектов, а сами проекты имеют низкую привлекательность в нынешних условиях.

Евгений Зайнуллин