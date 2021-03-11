ЖК из Уфы вновь получил признание на федеральном уровне

9 марта в рамках «Российской строительной недели-2021» прошло награждение победителей ТОП ЖК-2021. В определении лучших новостроек России приняли участие более 400 экспертов в сфере жилищного строительства. А награды вручал лично министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин. Признание профессионального сообщества получили и застройщики Башкирии.



Вот уже второй год подряд жилые комплексы ГК «Первый Трест» становятся одними из лучших в России по версии престижной федеральной премии ТОП ЖК. На этот раз, по итогам голосования членов жюри, был награжден клубный дом «Соты» в номинации «За лучшую практику учета национальных традиций в современной архитектуре».

Наталья Всесвятская, рассказала ведущий PR-специалист ГК «Первый Трест»: «Одним из неизменных приоритетов ГК «Первый Трест» является инновационный подход в разработке и строительстве жилых комплексов и пространств. Каждый день мы используем свой опыт в области архитектуры и строительства для создания новой городской среды, преследуя большую цель — сделать Уфу архитектурной столицей России. И столь высокая оценка профессионального сообщества показывает, что мы находимся на верном пути к цели. Нам важно, чтобы у каждого нашего дома было имя, история и лицо. Выбрав имя «Соты» и придав дому уникальный облик, мы стремились подчеркнуть колорит нашего края. Ведь испокон веков наши предки занимались бортничеством, и мед — это классический символ республики».

Архитектура проекта геометрична и сдержанна в деталях. Экстраординарный дизайн фасада в форме правильных шестиугольников олицетворяет все то, что так важно для счастливой жизни: изобилие, гармонию, удовольствие, покой и целостность. Напоминая пчелиные соты, гексагоны отражают уникальность местной культуры.

Тема главного символа республики прослеживается и во внутренней отделке клубного дома. Геометричные формы и теплая цветовая палитра фигурируют в деталях общественных зон всего проекта, формируя, таким образом, уникальный образ клубного дома «Соты». За счет плавных линий коридоров пространства будут словно перетекать друг в друга. Особый шарм проекту будет придавать напольное покрытие, выполненное в стиле венецианского терраццо, с вкраплением ярких, теплых оттенков яшмы. А встроенное архитектурное освещение, дополненное декоративными светильниками в виде стеклянных капель, будет создавать в двусветном пространстве лобби теплую атмосферу уюта и спокойствия.

Напомним, ТОП ЖК — ежегодный градостроительный конкурс новостроек, учрежденный комиссией Российского союза промышленников и предпринимателей по строительству и жилищной политике, комитетом Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере строительства, Национальным объединением застройщиков жилья. Он дает возможность видеть сразу всю картину жилищного строительства в стране и информирует людей о том, какие жилые комплексы признаны профессионалами лучшими и почему.