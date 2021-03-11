Дело об оптовых поставках наркотиков в Чувашию и Татарстан передали в суд

В Домодедовский горсуд Московской области направлено уголовное дело 35-летнего жителя Пермского края (имя не раскрывается), планировавшего в составе организованной преступной группы сбыть в Чувашии, Татарстане и Омской области синтетические наркотики в особо крупном размере (ч.4 ст.228.1 УК РФ и ч.5 ст.228.1 УК РФ через ч.3 ст.30 УК РФ). Обвинительное заключение утвердила прокуратура Чувашии, сообщил «Ъ-Казань» старший помощник прокурора республики Алексей Якушевич.

Согласно обвинительному заключению, в конце зимы 2019 года сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашии по оперативным каналам получили информацию о том, что обвиняемый с крупной партией синтетических наркотиков намеревается выехать в Чувашию для оптового сбыта наркотиков и превентивно задержали его в Московской области.

В его автомобиле и дома в ходе обысков обнаружили и изъяли в общей сложности более 10 кг синтетических наркотиков.

По данным обвинения, фигурант является членом ОПГ, специализирующейся на оптовых поставках наркотиков в российские регионы местным наркодилерам.

Олег Ерусланов, "Ъ-Казань"