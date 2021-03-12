Налоги на реконструкции

Федеральная налоговая служба (ФНС) возрождает практику налоговой реконструкции, которой бизнес лишился четыре года назад. Согласно письму службы, при доначислении налогов по спорным операциям инспекторам на местах следует учитывать расходы налогоплательщика — но только если он сможет доказать реальность операций по сделке и раскроет ее действительных исполнителей. Эксперты приветствуют возвращение практики, которая может уберечь бизнес от необоснованного начисления миллиардов рублей налогов, но замечают, что предоставлять требуемые налоговиками доказательства способны скорее не обманутые контрагентами налогоплательщики, а организаторы «схем».

ФНС выпустила для своих территориальных подразделений письмо с рекомендациями по применению статьи 54.1 Налогового кодекса. Эта так называемая антиуклонительная статья была введена в кодекс в 2017 году в рамках борьбы с налоговыми злоупотреблениями. Фактически ее применение свернуло практику налоговой реконструкции — когда при выявлении нарушения (например, при обнаружении в цепочке сделок «технической» «компании-прокладки») налоги налогоплательщику доначисляли не с нуля, а с учетом его реальных расходов по операциям. По словам экспертов, эта норма экономила бизнесу немалые средства. Сейчас же, по статистике ФНС, в судах 78% дел по ст. 54.1 решается в пользу налоговиков.

Письмо ФНС возвращает практику налоговой реконструкции, обставляя ее при этом рядом условий: при выявлении случаев сомнительной налоговой оптимизации «сумма расходов и налоговых вычетов, подлежащая учету, производится исходя из параметров реального исполнения, отраженных в финансово-хозяйственных документах». При этом бизнес может рассчитывать на реконструкцию, только если докажет реальность операций по сделке и раскроет настоящих поставщиков.

В ФНС “Ъ” пояснили, что если налогоплательщик раскрывает параметры спорной операции и указывает действительного исполнителя по сделке, это предлагается учитывать, но отказывать в вычетах по НДС и расходах, приходящихся на маржу «технической» компании.

При отсутствии же сведений о сделке последствия будут — если умысел налогоплательщика доказан, вычеты по НДС и учет расходов не предоставляются, при «непроявлении коммерческой осмотрительности» вычетов также не будет, а расходы будут учитываться исходя из рыночной стоимости. Также при различных формах вины различаются меры налоговой ответственности, уточнили в ФНС.

Эксперты возрождение налоговой реконструкции встретили со сдержанным оптимизмом. Руководитель группы по разрешению налоговых споров Deloitte Антон Зыков революционность разъяснений ФНС видит в их публичности и степени детализации: «Документ дает практические рекомендации, которые помогут налогоплательщикам защититься от недостаточно обоснованных претензий территориальных налоговых органов».

По мнению же директора департамента налогового и юридического консультирования КПМГ в России и СНГ Станислава Денисенко, предложенные подходы к реконструкции выглядят спорными: «ФНС предлагает своеобразное решение: если налогоплательщик сумел доказать, кто именно фактически исполнил обязательства перед ним, и представил документы такого лица, реконструкция применяется. Но в большинстве случаев такое возможно не для налогоплательщика, обманутого своим контрагентом, а для налогоплательщика, который сам является организатором "схемы"».

Руководитель направления разрешения налоговых споров Bryan Cave Leighton Paisner Александр Ерасов называет налоговую реконструкцию «правильным подходом».

Экономический эффект от ее применения, по его словам, может исчисляться миллиардами рублей, которые не будут необоснованно доначислены бизнесу. При этом эксперт отмечает, что теперь проверять контрагентов надо будет еще тщательнее. Ведь в письме говорится о том, что налогоплательщик должен быть детально осведомлен о контрагенте — чтобы проверить, что имеет дело не с «технической» компанией. В том числе надо устанавливать его местонахождение на момент совершения сделки. «Придется теперь к контрагентам еще и в гости ездить, что в мире современных технологий и цифрового общения часто уже не делается»,— говорит Александр Ерасов.

Татьяна Гришина