Пакистан заблокирует доступ к TikTok

Власти Пакистана намерены в ближайшее время заблокировать доступ пользователей к социальной сети TikTok, сообщает Reuters. Решение о блокировке принял сегодня, 11 марта, Верховный суд Пешавара.

Поводом для судебного решения стала жалоба одного из пользователей на то, что социальная сеть распространяет непристойный контент, заявил представитель Управления связи Пакистана (PTA) Хуррам Мехран. Теперь регулятор обязан подчиниться решению суда.

Отметим, что пакистанские власти уже блокировали сервис коротких видеороликов в октябре прошлого года, причем по той же причине. Однако запрет продлился тогда всего десять дней, а доступ был возобновлен после того, как руководство TikTok пообещало наладить модерацию контента и удалять материалы, противоречащие законодательству страны.

Руководство соцсети надеется, что ей удастся продолжить работу в Пакистане и после этого судебного решения: «В Пакистане мы создали нашу команду модерации на местном языке, и у нас есть механизмы для оповещения и удаления контента, нарушающего наши руководящие принципы сообщества,— говорится в заявлении представителя.— Мы с нетерпением ждем возможности продолжить обслуживать миллионы пользователей и создателей контента TikTok в Пакистане, которые нашли дом для творчества и веселья».

Кирилл Сарханянц