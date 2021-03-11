В линейке Aurus появится электрический мотоцикл

Марка Aurus, которая создана как производитель российских премиальных автомобилей, может расширить свою модельную линейку за счет собственного мотоцикла.

Как сообщает Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) России, специалисты НАМИ, которые работали над автомобилями Aurus, также подготовили прототип электрического мотоцикла линейки Aurus.

«Специалисты ФГУП 'НАМИ' по поручению Минпромторга России провели комплекс научно исследовательских и опытно-конструкторских работ, результатом которых стал прототип электрического мотоцикла специального назначения, — пояснил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. — Мотоцикл создан с учетом требований специалистов Гаража особого назначения ФСО России и не просто соответствует их запросам в части функциональных качеств, предъявляемых к мотоциклам подобного класса – в НАМИ создали действительно эффектный мотоцикл».

Заявлено, что электромотоцикл с двигателем пиковой мощностью 140 кВт (190 л.с.) и разгоном с места до 100 км/ч за 3,7 сек будет использовать в кортежах для сопровождения высокопоставленных лиц. Сейчас в этой роли выступают бензиновые мотоциклы зарубежных марок.

О сроках появления серийного электромотоцикла Aurus не сообщается. Напомним, в линейке Aurus в настоящее время представлены седаны Aurus Senat и Aurus Senat Limousine, а также безымянный пока кабриолет для парада на День Победы. Ожидаются также кроссовер Aurus Komendant и минивэн Aurus Arsenal, но пока ни одну модель новой российской марки серийно не выпускают.