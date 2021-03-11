British American Tobacco вышла на рынок марихуаны

British American Tobacco (BAT) объявила о начале сотрудничества с канадской компанией Organigram в сфере разработки продуктов на основе каннабиса. Это первая сделка для британского табачного гиганта на рынке марихуаны.

Помимо сотрудничества в сфере исследований и разработок BAT выкупит 19,9% акций канадского производителя, который занимается производством марихуаны как в рекреативных, так и медицинских целях. Оба применения легализованы в Канаде. Эта сделка обойдется BAT в &124 млн. На фоне объявления о соглашении с BAT акции Organigram взлетели на 50% до открытия торгов на NASDAQ.

Кирилл Сарханянц