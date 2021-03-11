Авиабилеты из Москвы в Сочи подорожали за год на 21%

Величина среднего чека на перелет из мегаполисов в города Краснодарского края за год изменилась разнонаправленно. Стоимость билета из Москвы в Сочи подорожала в среднем на 21%, в Краснодар – на 16%. При этом добраться из столицы в Анапу в марте 2021 года стало на 15% дешевле, чем годом ранее, сообщает пресс-служба сервиса Туту.ру. Геленджик, вместе с тем, занимает шестую строчку в топ-10 самых подешевевших направлений для перелета из Москвы в марте – средняя стоимость билета на курорт снизилась за год на 33%.

Цена на авиапутешествия из Санкт-Петербурга на курорты Краснодарского края показала более сдержанный рост – добраться до Сочи стало дороже на 7%, до Краснодара – на 13%. Отмечается, что в целом по России средняя стоимость перелета в один конец достигла прошлогоднего показателя и составила 6,6 тыс.руб.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, самым популярным направлением перелета в период с 6 по 8 марта стал Сочи. На курорт было куплено 17% от всех авиабилетов, в 1,8 раза больше, чем годом ранее. Средняя стоимость билета в оба конца на этот период составила 11,1 тыс. руб.

Ольга Логинова