На 8 Марта российские туристы чаще всего бронируют билеты в Сочи

Самым популярным направлением перелета в период с 6 по 8 марта является Сочи, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследования компании OneTwoTrip, которая изучила статистику бронирования авиабилетов. 17% от всех проездных документов приходится на перелет в курортную столицу страны, это в 1,8 раза больше, чем годом ранее. Средняя стоимость билета в оба конца составила 11,1 тыс. руб.

Вторым по популярности направлением стала Москва, туда в Международный женский день отправятся 15% российских туристов. За дорогу туда и обратно им придется заплатить в среднем 7,7 тыс. руб.

Третье месте по популярности у Санкт-Петербурга, на это направление забронировано 9% авиабилетов. Их средняя стоимость составила 6,9 тыс. руб.

Эксперты отмечают, что спрос на поездки на 8 Марта в южные российские города в этом году вырос в два-три раза. Средняя стоимость билета в Краснодар составляет 6,8 тыс. руб., в Симферополь - 9,8 тыс. руб., в Минеральные воды — 10,3 тыс. руб.

Андрей Ульченко