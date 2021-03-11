Омбудсмен Москвы поддержала четырехдневную рабочую неделю для женщин

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что поддержит идею сократить рабочую неделю для женщин до четырех дней. По ее словам, это позволит им совмещать работу с внерабочими обязанностями.

«Я как уполномоченный по правам человека поддержу четырехдневную рабочую неделю для женщин. Потому что все-таки у них нагрузка — совмещать работу и все заботы, которые есть»,— сказала госпожа Потяева во время круглого стола в научно-практическом центре медико-социальной реабилитации имени Швецовой (цитата по ТАСС). Позднее она уточнила ТАСС, что аппарат омбудсмена может в будущем провести опрос и мониторинг по этой теме.

Летом 2019 года тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил сократить рабочую неделю до четырех дней. Господин Медведев периодически возвращался к этой идее. Отметим, что по результатам опроса Superjob, опубликованным в ноябре прошлого года, число сторонников перехода на сокращенную рабочую неделю сократилось за год на 9 п. п., до 40%.