Проект достройки ЖК «Никитинский» подготовит ООО «Пермоблпроект»

Подписан контракт на разработку проекта по завершению строительства жилого комплекса «Никитинский» на ул. Екатерининской, 175, в Перми. Работы выполнит ООО «Пермоблпроект», ранее ставшее победителем соответствующего аукциона. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Подрядчик должен будет в течение 13 месяцев подготовить документацию и получить одобрение госэкспертизы. Достроить ЖК «Никитинский» планируется до конца 2023 года.

Жилой комплекс на ул. Екатерининской, 175, после разорившегося ООО «Поллукс» взялась достроить компания «Пермпромжилстрой» (ППЖС) в 2004 году. Здесь планировалось возвести «Никитинский квартал» — комплекс многоэтажных жилых и административных объектов. В начале 2011 года ППЖС вошел в процедуру внешнего управления, а через два года был признан банкротом.

Сегодня недостроенный комплекс включает три жилых дома, в них числится 162 дольщика. Первый дом высотой 18 этажей готов на 62%, закончен каркас здания. По второму дому построено три этажа из десяти (степень готовности — 29%), третье здание высотой 16–18 этажей находится на стадии свайного поля (степень готовности — 10%). Недавно конкурсный управляющий «Пермпромжилстроя» выставил на торги достройку административного 22-этажного здания комплекса за 259,2 млн руб.