Татарстану выделят 131 млн рублей на сдерживание стоимости муки и хлеба

Татарстанские мукомольные и хлебопекарные предприятия получат из бюджета РФ субсидии на 131 млн руб. Об этом на пресс-конференции заявил замглавы Минсельхоза региона Наиль Залаков.

По его словам, деньги предназначены на сдерживание оптовых цен на муку и хлеб. «Принятые правительством меры направлены на поддержание рентабельности предприятий отрасли и сохранение стабильного уровня цен на муку и хлебопекарную продукцию для нашего населения», — сказал господин Залаков.

Из общей суммы 66,6 млн руб. выделят мукомольным предприятиям Татарстана, остальные — хлебопекарным.

"Ъ-Казань"