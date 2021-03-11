Рыбаки Приморья из-за закрытия портов Китая направили экспорт в Южную Корею и Японию

Поставки рыбы и морепродуктов рыболовными компаниями Приморья на экспорт в январе сократился на 40% к уровню прошлого года и составил 37,2 тыс. тонн. При этом экспорт в Китай составил 4,2% объемов января 2020 года.

В связи с закрытием портов КНР из-за пандемии COVID-19 приморские рыбаки ищут новые рынки сбыта продукции, сообщили сегодня в правительстве региона. В январе поставки рыбы и морепродуктов в Японию и Республику Корею составили более 28 тыс. тонн, увеличившись в три раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

«Крупнейший экспортер рыбной продукции Китай ужесточил противоэпидемические меры и закрыл свои порты, поэтому рыбаки ищут другие каналы сбыта. Так, в январе в Южную Корею было экспортировано 27,9 тыс. тонн рыбы и морепродуктов, в Японию — 811 тонн»,— цитируется в сообщении пресс-службы правительства Приморья руководитель краевого агентства по рыболовству Валерий Корко.

Власти Приморья рассчитывают, что разрабатываемый правительством России комплекс мер поддержки рыболовной отрасли «позволит создать в ближайшие полтора-два года достаточные мощности рыбопереработки на Дальнем Востоке, чтобы снять зависимость от Китая». «В Приморском крае строятся береговые рыбоперерабатывающие заводы по инвестиционным квотам, увеличиваются холодильные мощности»,— информирует правительство региона.

Алексей Чернышев, Владивосток