Рыбаки Приморья из-за закрытия портов Китая направили экспорт в Южную Корею и Японию

Поставки рыбы и морепродуктов рыболовными компаниями Приморья на экспорт в январе сократился на 40% к уровню прошлого года и составил 37,2 тыс. тонн. При этом экспорт в Китай составил 4,2% объемов января 2020 года.
В связи с закрытием портов КНР из-за пандемии COVID-19 приморские рыбаки ищут новые рынки сбыта продукции, сообщили сегодня в правительстве региона. В январе поставки рыбы и морепродуктов в Японию и Республику Корею составили более 28 тыс. тонн, увеличившись в три раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.
«Крупнейший экспортер рыбной продукции Китай ужесточил противоэпидемические меры и закрыл свои порты, поэтому рыбаки ищут другие каналы сбыта. Так, в январе в Южную Корею было экспортировано 27,9 тыс. тонн рыбы и морепродуктов, в Японию — 811 тонн»,— цитируется в сообщении пресс-службы правительства Приморья руководитель краевого агентства по рыболовству Валерий Корко.
Власти Приморья рассчитывают, что разрабатываемый правительством России комплекс мер поддержки рыболовной отрасли «позволит создать в ближайшие полтора-два года достаточные мощности рыбопереработки на Дальнем Востоке, чтобы снять зависимость от Китая». «В Приморском крае строятся береговые рыбоперерабатывающие заводы по инвестиционным квотам, увеличиваются холодильные мощности»,— информирует правительство региона.