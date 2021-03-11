Московский кредитный банк приобрел банк «Кольцо Урала»

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) завершила сделку по продаже банка «Кольцо Урала» Московскому кредитному банку (МКБ), сообщила пресс-служба УГМК. Интеграция информационных систем банков пройдет поэтапно и будет учитывать опыт МКБ и «Кольца Урала».

Все отделения уральского банка продолжат работать по своим стандартам. «Кольцо Урала» продолжит предоставлять банковские услуги предприятиям УГМК, в том числе рассчетно-кассовое обслуживание и услуги эквайринга, говорится в сообщении. По словам зампредседателя правления МКБ Михаила Полунина, благодаря сделке банк сможет развить клиентскую лояльность и расширить спектр услуг.

«В соответствии с достигнутыми договоренностями, УГМК не только продолжит, но и нарастит сотрудничество с "Кольцом Урала" и МКБ»,— сказал генеральный директор УГМК Андрей Козицын. Он добавил, что благодаря продаже банка УГМК получит дополнительные финансовые и организационные ресурсы для своей деятельности.

О планах по совершению сделки стало известно в декабре прошлого года. УГМК несколько лет пыталась продать «Кольцо Урала». В частности, в 2016 году ФАС согласовала сделку о продаже 70% банка, не раскрывая имя приобретателя. По словам участников рынка, речь шла о Газпромбанке, однако стороны не подтверждали эту информацию.

Напомним, в сентябре 2020 года АО «Страховая компания “Согаз-Мед”» (структура «Согаза», подконтрольная «Газпрому») стала владельцем 9,99% акций в ООО «СМК “УГМК-Медицина”». Оставшаяся доля осталась у ООО «Медногорский медно-серный комбинат» (предприятие УГМК Искандара Махмудова и Андрея Козицына). В УГМК рассказывали, что сделка направлена на объединение усилий компаний «в целях повышения качества страховой защиты интересов застрахованных граждан, в том числе сотрудников группы УГМК». Позднее страховая компания «УГМК-Медицина» передала «Согаз» портфель по добровольному медицинскому страхованию (ДМС), сообщили в компании.

Банк «Кольцо Урала» создан в 1989 году, входил в группу Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрея Козицына и Искандара Махмудова. Включает в себя 40 филиалов, а также более 250 банкоматов и терминалов самообслуживания, расположенных в Свердловской, Челябинской, Курганской, Кемеровской и Оренбургской областях и Республике Башкортостан. Банк обслуживает более 16 тыс. корпоративных и 280 тыс. частных клиентов, занимает 107-е место в рейтинге крупнейших банков России по размеру активов (40,1 млрд руб.). Перестал генерировать убыток в 2017 году. По итогам 2019 года, чистая прибыль по РСБУ составила 936,5 млн руб.

Михаил Мананников