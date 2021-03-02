Объявлен тендер на восстановление исторического облика Верхнего сада в Петергофе

Государственный музей-заповедник (ГМЗ) «Петергоф» объявил открытый конкурс на новый этап реконструкции Верхнего сада, ведущего от парадных ворот Петергофа к Большому Петергофскому дворцу. Работы планируется закончить к декабрю 2023 года.

Как сообщается на сайте госзакупок, стоимость контракта составляет 375,6 млн рублей. В рамках данного, третьего по счету, этапа реконструкции запланированы восстановление исторической планировки сада, включая установку трельяжных беседок, скамеек и возведение галереи, а также ремонт водопроводной системы фонтанов. Также подрядчику нужно будет высадить цветы и восстановить участки зеленой изгороди.

Заявки на участие в тендере принимаются до 24 марта 2021 года, 30 марта будут подведены итоги. Окончание работ по проекту запланировано на 8 декабря 2023 года.

Ранее в Ораниенбауме отреставрировали исторические фасады Катальной горки.