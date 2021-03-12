Антиквары покончили с прошлым

Самая известная антикварная ярмарка мира — Biennale Paris, бывшая Biennale des Antiquaires,— исчезает с художественной карты. Устроитель и владелец 65-летней выставки-продажи Национальный синдикат антикваров (SNA) заявил, что «страницу биеннале пора перевернуть». Вместо нее будет создан новый салон, название которого обещают сообщить в ближайшую неделю. Корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов был свидетелем заката Парижской биеннале и считает, что антикварам нечего было гоняться за новизной.

Отныне антиквары из SNA будут не единоличными хозяевами, а партнерами. Организацию берут на себя Arts and Fine Crafts Foundation и ивент-агентство Procept. Как и семь лет назад, когда начала меняться Biennale des Antiquaires, у нового события еще даже нет имени, что явно свидетельствует о глубокой продуманности проекта.

Как бы то ни было, ярмарка антикваров, созданная еще в 1956 году, получившая в 1962-м название Biennale des Antiquaires и прекрасное место проведения, Гран-Пале, прекращает существование после 65 лет работы и 31 проведенной выставки.

Первые проблемы у биеннале начались в 2014 году, когда Национальный синдикат антикваров (SNA) сменил своего президента Кристиана Дейдье на Доминика Шевалье. За два года подготовки к биеннале 2016 года тот резко изменил правила игры. Надеясь конкурировать на равных с Frieze в Лондоне, BRAFA в Брюсселе или TEFAF в Маастрихте, французские антиквары решили проводить биеннале ежегодно. «Почему не ежемесячно?» — издевались противники, но план был принят. В него входил и развод с ювелирами, традиционно выставлявшимися вместе с антикварами под стеклянной крышей Гран-Пале. На последней Biennale des Antiquaires в 2014 году среди ее участников были самые богатые и именитые ювелирные дома: Cartier, Chanel, Piaget, Bvlgari, Van Cleef & Arpels, Dior, Boucheron, Chaumet, Graff.

«Место Haute Joaillerie было непропорционально большим, 1100 кв. м, или более 20% площади,— объяснял мне тогда Доминик Шевалье.— Биеннале же создано для антикваров, для галерей, которые приветствуют высокое ювелирное искусство, но в разумных пределах». Ювелирам ограничили пространство и повысили цены. Доминик Шевалье оправдывал это тем, что Haute Joaillerie требовала большей безопасности, сейфов, охраны, совсем другой организации посетителей.

Однако ему пришлось признать: «Ювелиры не оценили горькую пилюлю — меньше места и больше затрат». Они ушли из Гран-Пале и не вернулись. «Мы сосредоточимся на наших собственных мероприятиях,— отреагировал тогда Жан-Кристоф Бабен, генеральный директор Bvlgari,— это хорошо для нас и плохо для них».

Первая же биеннале 2016 года в новом формате потеряла в привлекательности, доходности и в числе посетителей.

Спасти ситуацию попытался сменивший Доминика Шевалье в 2017 году новый президент NSA галерист Матиас Ари-Жан. Но в 2019 году он также ушел в отставку, оставшись одним из вице-президентов синдиката, который возглавила первая женщина на этом посту Аннизабель Бере-Монтанари. Ее второй вице-президент, галерист Жорж де Жонкер, стал президентом 32-й Biennale Paris, оказавшейся последней.

Антикварам не повезло. 32-ю Biennale Paris не удалось провести в реальности — эпидемия не позволила. Вместо огромного шоу в Гран-Пале Жорж де Жонкер смог лишь организовать в начале октября вместе со ставшим партнером биеннале аукционным домом Christie’s разрозненные экспозиции в парижских галереях и штаб-квартире Christie’s на авеню Матиньон.

Многие из 300 членов SNA не одобрили этот союз с гигантом рынка, преследующим совершенно иные, чем антиквары, цели, стратегию и тактику. Они оказались правы — аукционная продажа обернулась полупровалом, собрав всего €1,5 млн вместо ожидавшихся €7–10 млн. В результате 21 февраля этого года Жорж де Жонкер объявил о своем уходе с поста руководителя биеннале, «чтобы иметь возможность полностью посвятить себя развитию и международной деятельности своей женевской галереи De Jonckheere».

После этого всем стало ясно, что едва ли удастся вернуться даже в формат усеченной Biennale Paris, не говоря уже о прежних жирных временах Biennale des Antiquaires. Матиас Ари-Жан снова взял на себя руководство, чтобы найти выход из безвыходной ситуации.

В результате 8 марта Национальный синдикат антикваров объявил, что «страницу биеннале пора перевернуть». Новый салон, собранный совместными усилиями, должен пройти осенью — уже не в Гран-Пале, который закрывается на ремонт, а во временном Grand Palais Ephemere на Марсовом Поле, который строит сейчас архитектор Жан-Мишель Вильмотт. Места там на порядок меньше, чем в Гран-Пале, но и особых надежд на приток желающих у организаторов нет. Предполагается объединить там «по специальным приглашениям» около полусотни участников (в 2016-м их было 124), причем не только антикваров, но и представителей индустрии роскоши — ювелиров и часовщиков. В этом должна помочь вошедшая в число организаторов бывшая президентша Фонда высокого часового искусства Fondation de Haute Horlogerie (FHH) Фабьен Люпо. Она 15 лет возглавляла женевский часовой салон SIHH, ставший ныне Watches and Wonders. О датах проведения будущего антикварного салона и его названии обещают сообщить в ближайшую неделю.