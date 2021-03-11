В поездах в Крым появятся вагоны-автомобилевозы

В поездах «Таврия», курсирующих между Москвой и Симферополем, с 16 марта будет доступна услуга доставки автомобилей и мотоциклов, сообщила пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс». Стоимость перевозки автотранспорта в вагонах-автомобилевозах составит от 35 тыс. руб., мототранспорта – от 15 тыс. руб.

Компания «Гранд Сервис Экспресс» – первый частный железнодорожный перевозчик России, специализируется на перевозках повышенной комфортности. Перевозчик с 2003 года работает на направлении Москва – Санкт-Петербург, а с 2019 года организует перевозки в Крым поездами «Таврия».

Анна Перова, Краснодар