В Махачкале убили стрелявшего по силовикам мужчину

Бандит, открывший огонь по сотрудникам правоохранительных органов в центре Махачкалы, нейтрализован, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК). Мужчину подозревали в подготовке теракта.

«В ходе проведения контртеррористической операции по пресечению подготовки совершения террористического акта в Дагестане, оказавший вооруженное сопротивление бандит нейтрализован. На месте перестрелки обнаружены автомат, большое количество боеприпасов к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство в виде "пояса смертника"»,— сообщает НАК. Пострадавших среди силовиков или гражданских нет.

Ранее боевик оказал вооруженное сопротивление силовикам, проверявшим данные о подготовке террористических преступлений. В Советском районе города был объявлен режим контртеррористической операции.