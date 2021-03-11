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Фото: Steven Hirsch / Pool / New York Post via AP

Русская аферистка привлекла Netflix

Почему компания решила снять сериал об Анне Сорокиной

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«Аферистка из Сохо» Анна Сорокина, известная под псевдонимом Анна Делви, извлекла выгоду из репутации преступницы. В начале года девушка вышла из тюрьмы и уже получила несколько предложений о сотрудничестве от различных медиакомпаний и СМИ. Еще до оглашения приговора Netflix купил эксклюзивные права на экранизацию истории о роскошной жизни самозванки в Нью-Йорке. Та кто же такая Анна Делви? И почему о ней снимают сериал? Об этом — Александр Мезенцев.


Весной позапрошлого года суд Нью-Йорка признал 28-летнюю гражданку Германии Анну Сорокину виновной в мошенничестве на сумму свыше $200 тыс. и отправил в тюрьму, где девушке предстояло пробыть не менее четырех лет. Но аферистке повезло: ее выпустили досрочно из-за примерного поведения, и спустя три с небольшим года она вновь могла выкладывать в Instagram фотографии своих Louboutin и прочих символов роскошной жизни.

В 2016-м она переехала в Нью-Йорк, устроилась в глянцевый журнал, взяла фамилию Делви и представлялась новым знакомым наследницей нефтяного магната. На самом деле девушка родилась в Подмосковье, в подростковом возрасте вместе с родителями переехала в пригород Кельна, а ее отец был простым дальнобойщиком, но об этом в США никто не знал. Девушка жила в хорошем отеле, оставляла персоналу по $100 на чай, одевалась в люксовых бутиках — словом, пыталась казаться «своей» в высшем свете Нью-Йорка. И ей это удалось: новые знакомые охотно верили выдумкам Делви о сломанных банковских картах и расплачивались по ее счетам. Сама Делви, впрочем, уверена, что ничего противоправного в ее действиях не было.

Анна Сорокина (Делви):

«Я никогда не считала, что кого-то обманывала, и мне это сходило с рук. Я была уверена, что любые деньги, которые они мне дают, к ним рано или поздно вернутся. Я просто говорила им о том, что я хотела получить, и либо они мне это давали, либо нет. Я думаю, что люди просто видели, что я талантливая, целеустремленная и трудолюбивая, и я могла принести им большие деньги».

Отчасти это действительно так: Анна Делви постоянно рассказывала, что намерена открыть арт-пространство, чем очень вдохновляла новых друзей. А если в историях аферистки появлялись логические дыры, она умело заполняла их собственным обаянием, рассказала в одном из интервью ее бывшая подруга Рейчел Уильямс: «Я думаю, ей удавалось обманывать всех, потому что она молодая белая девушка. Она мне нравилась, мы классно проводили время друг с другом. Она говорила, что апартаменты, выставки, закрытые вечеринки оплатит фонд, принадлежащий ее семье. Я не расспрашивала ее о нем, но из этих историй я сделала вывод, что она очень богата».

Обман раскрылся довольно скоро. Анна пригласила подруг на отдых в Марокко и пообещала взять на себя все расходы. В один из дней госпожа Делви привычным для себя образом пожаловалась на проблемы с банком, и платить за виллу пришлось Рейчел. Возвращать ей деньги, конечно, никто не собирался. Но на этот раз сумма была существенной — отдых обошелся в $60 тыс., и по возвращении в Штаты девушка обратилась в полицию. Уже в участке выяснилось, что мошенница задолжала похожие суммы другим людям, отелям и перевозчикам. Началось расследование. Впрочем, суд в итоге не признал Рейчел потерпевшей, прислушавшись к доводам адвоката Анны Делви Тодда Сподека: «Я не считаю это преступлением. Уильямс добровольно взяла на себя эти затраты, расплатилась кредитной картой и влезла в долги. Она не была обязана делать это, ее к этому никто не принуждал. Это ее собственное решение, и оно оказалось ошибкой».

То ли из мести, то ли из желания заработать Рейчел Уильямс выпустила собственную книгу о знакомстве с Анной Делви. Фальшивой наследнице в этом плане повезло больше: еще до оглашения приговора ей написали из Netflix и предложили продать права на экранизацию истории за $320 тыс. Анна согласилась. Но из-за действующего в Нью-Йорке закона, запрещающего наживаться на рассказах о своих преступлениях, большую часть этих денег мошенница не увидит, пояснил американский юрист Борис Палант: «Деньги должны поступить на специальный счет. Совет жертв преступлений оповещает всех потенциальных жертв, которые имеют право судиться за нанесенный ущерб.

Если в течение пяти лет такие жертвы не находятся, или они не успевают получить решение в свою пользу в гражданском суде, тогда эти деньги идут преступникам».



Сериал от Netflix о жизни госпожи Делви в Нью-Йорке получил название «Изобретая Анну». Согласно условиям контракта, девушка не может выступать консультантом в аналогичных проектах других компаний. А вот на знакомых аферистки это не распространяется, поэтому HBO начали готовить похожий проект, опираясь на воспоминания Рейчел Уильямс.

Лилия Галявиева


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