Канатную дорогу через Волгу под Ярославлем построят за $10 млн

В городе Тутаеве Ярославской области будет построена канатная дорога через Волгу, сообщил на своей странице в соцсети «Вконтакте» глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов. Стоимость реализации проекта составит $10 млн.

По словам главы района, уже получено подтверждение финансирования от инвестора.

«Мы получили подтверждение финансирования строительства канатной переправы в Тутаеве. Это позволит решить очень важный вопрос постоянного сообщения между берегами и повысит туристическую привлекательность нашего города. Возможно именно это приблизит нас к включению в Золотое кольцо России»,— написал господин Юнусов.

Он отметил, что в настоящее время решается вопрос о точном месте расположения канатной пассажирской переправы через Волгу. Дмитрий Юнусов рассказал, что для расположения станции дороги на правом берегу предложили четыре варианта: парк отдыха, улицу Донскую, улицу Ямскую и улицу Карьерную. Для принятия окончательного решения глава региона объявил голосование среди жителей.

"Ъ-Ярославль" сообщал, что построить канатную дорогу через Волгу планируется с помощью Минкультуры РФ с привлечением «Нового банка развития» БРИКС. Строительство канатной переправы должно начаться летом 2022 года. Срок постройки переправы составляет 1,5 года с учетом времени на проектирование. Планируется, что пассажиропоток переправы уже в первый год ее эксплуатации составит более 313 тыс. человек. А на 10-й год эксплуатации пассажиропоток будет более 730 тыс. человек.

В настоящее время из-за отсутствия моста через Волгу в городе Тутаеве нет постоянной транспортной связи между частями города, расположенными на двух берегах реки. Летом для перевозки жителей и автотранспорта запускается грузопассажирский паром, выполняет рейсы пассажирский теплоход. Зимой обустраивается ледовая переправа. В межсезонье организуются автобусные рейсы из одной части города в другую через Ярославль.

Антон Антонов