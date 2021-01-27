Под Ярославлем построят канатную дорогу через Волгу за 650 млн рублей

В городе Тутаеве Ярославской области планируется построить канатную дорогу через Волгу, рассказал на заседании комитета облдумы по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог замдиректора регионального департамента ЖКХ Валерий Шмаков.

Он отметил, что проект планируется реализовать с помощью Минкультуры РФ с привлечением «Нового банка развития» БРИКС. На строительство канатной дороги будет выделено более 600 млн руб. По словам господина Шмакова, проектированием канатной переправы через Волгу занимается Фонд инвестиционных проектов (ФИСП), который на 3 февраля 2021 года уже запланировал выезд на место представителей проектной организации.

На сайте корпорации развития Ярославской области сообщается, что срок строительства канатной дороги в Тутаеве составляет 1,5 года с учетом времени на проектирование. Планируется, что пассажиропоток переправы уже в первый год ее эксплуатации составит более 313 тыс. человек. А на 10-й год эксплуатации пассажиропоток будет более 730 тыс. человек. На сайте указан объем инвестиций в строительство переправы в размере 650,6 млн руб.

На сайте фонда инвестиционных строительных проектов (ФИСП) указывается, что при строительстве канатной дороги будет обустроена автостоянка и благоустроены территории, прилегающей к посадочным станциям канатной дороги по двум берегам Волги. Строительство канатной переправы должно начаться летом 2022 года.

В настоящее время из-за отсутствия моста через Волгу в городе Тутаеве отсутствует постоянная транспортная связь между частями города, расположенными на двух берегах реки. Летом для перевозки жителей и автотранспорта запускается грузопассажирский паром, совершает рейсы пассажирский теплоход. Зимой обустраивается ледовая переправа. В межсезонье организуются автобусные рейсы из одной части города в другую через Ярославль.

Антон Антонов